Михаила Светова вызвали на допрос. Он предполагает, что по делу о "разврате"

Одного из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова вызвали на допрос в Следственный комитет. Об этом сам Светов сообщил в твиттере. По его словам, в повестке кроме даты допроса, 8 ноября, нет никакой конкретики.

При этом Светов отметил, что телеканал РЕН-ТВ сообщил о повестке из Следственного комитета раньше, чем она оказалась в его почтовом ящике. В сюжете РЕН-ТВ без указания источников было сказано, что в отношении политика начата доследственная проверка по делу о развратных действиях. В отношении кого именно были произведены эти действия, телеканал не уточнил.

Летом Роскомнадзор внёс в реестр запрещенных сайтов личную страницу Михаила Светова в инстаграме, признав несколько публикаций, размещённых на ней, "детской порнографией". В Либертарианской партии пояснили, что Светов вёл страницу задолго до того, как стал заниматься политикой. Она была посвящена его личной жизни, в частности – отношениям с его девушкой Настей, но никакой порнографии на странице не было. В партии заявили о давлении на либертарианца в связи с успешной организацией им нескольких оппозиционных митингов.

Михаил Светов был одним из организаторов митингов против блокировки Телеграма, против политических репрессий и за допуск оппозиции до выборов в Мосгордуму. Акции, проходившие на проспекте Академика Сахарова в Москве, собирали по несколько десятков тысяч человек. В августе за нарушение правил организации одного из митингов Светова арестовали на 30 суток.

После выхода из спецприёмника либертарианец объявил о том, что отправляется в поездку по России с "большим лекционным туром". В пяти городах местные власти срывали его мероприятия.

В начале ноября Светов заявил, что выходит из федерального совета Либертарианской партии, но остаётся её рядовым членом. Он объяснил это необходимостью "взять передышку" на написание книги и "другие проекты".