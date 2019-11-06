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Демократы проведут первые открытые слушания по импичменту Трампа

Адам Шифф

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Публичные слушания в рамках расследования по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа начнутся на следующей неделе. Об этом в среду заявил глава Палаты представителей США по разведке Адам Шифф.

Отмечается, что 13 ноября публичные показания даст временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, а 15 ноября – экс-посол США в Украине Мари Йованович. Дополнительные подробности о слушаниях, по словам Адама Шиффа, будут опубликованы в ближайшие дни.

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Демократы обвиняют Трампа в превышении должностных полномочий и попытке использовать главу другого государства – президента Украины Владимира Зеленского – для вмешательства в предвыборную кампанию в США. Трамп и его сторонники полностью отрицают обвинения.

Показания Конгрессу дали больше десятка дипломатов и сотрудников администрации Трампа, имевшие отношение к формированию украинской политики США. Все они указывали на признаки существования давления на Киев. Но ни у кого из них нет свидетельств прямого вмешательства президента США в этот процесс.

Если Палата представителей объявит импичмент Трампу, то после рассмотрение этого дела начнёт Сенат США. Для окончательного решения об отстранении президента от власти в верхней палате Конгресса необходимо две трети голосов сенаторов.

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