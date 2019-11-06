Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) и обвиняемый по "московскому делу" Самариддин Раджабов записали совместный трек.

"С помощью тюремных писем Самара (Самариддин. –​ Прим. ред.), строк, зачитанных им в суде, и диктофонных записей, сделанных адвокатами, мы наладили подобие рэп-коммуникации", – написал музыкант.

Ранее активист Алексей Миняйло рассказывал, что идея записи трека родилась в группе поддержки "Арестанты 212", чтобы привлечь больше внимания к обвиняемым по "московскому делу". Позже на одно из заседаний суда над Раджабовым пришел Оксимирон. Он спросил у обвиняемого, с кем он хотел бы записать совместный трек. Раджабов назвал его имя. Само заседание суда Оксимирон назвал "абсурдом и цирком".

По словам Алексея Миняйло, Раджабов и Оксимирон писали текст, контактируя через систему "ФСИН-письмо". Голос Раджабова записывали на диктофон, когда того вели в зал суда или во время удаления судьи в совещательную комнату во время заседания, добавил активист.