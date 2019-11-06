Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) и обвиняемый по "московскому делу" Самариддин Раджабов записали совместный трек.
"С помощью тюремных писем Самара (Самариддин. – Прим. ред.), строк, зачитанных им в суде, и диктофонных записей, сделанных адвокатами, мы наладили подобие рэп-коммуникации", – написал музыкант.
Ранее активист Алексей Миняйло рассказывал, что идея записи трека родилась в группе поддержки "Арестанты 212", чтобы привлечь больше внимания к обвиняемым по "московскому делу". Позже на одно из заседаний суда над Раджабовым пришел Оксимирон. Он спросил у обвиняемого, с кем он хотел бы записать совместный трек. Раджабов назвал его имя. Само заседание суда Оксимирон назвал "абсурдом и цирком".
По словам Алексея Миняйло, Раджабов и Оксимирон писали текст, контактируя через систему "ФСИН-письмо". Голос Раджабова записывали на диктофон, когда того вели в зал суда или во время удаления судьи в совещательную комнату во время заседания, добавил активист.
- Против участника акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия к представителю власти. Согласно позиции следствия, он бросил бутылку в сторону сотрудников полиции. При падении она "создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений", – сказано в постановлении о привлечении к уголовному делу. Раджабову грозит до 5 лет колонии. Сейчас он находится в СИЗО.
- В конце октября полицейский Виталий Максидов, который проходил свидетелем по делу Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился из МВД.
- После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве за честные выборы в Мосгордуму было возбуждено так называемое "московское дело". Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано в отношении большинства обвиняемых. По нему арестованы более 20 человек.
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