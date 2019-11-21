Лицом к событию. У друга Путина отобрали эфир

Если друг Владимира Путина под европейскими санкциями - то и собственность его должна быть под санкциями. Так решил латвийский Национальный совет по электронным СМИ и запретил вещание телеканалов, принадлежащих Национальной медиа-группе, советом директоров которой руководит Алина Кабаева, а владельцем является Юрий Ковальчук. В Латвии не первый раз запрещают российские телеканалы. Почему их там не хотят видеть? Как в Украине оценивают итоги вот уже почти пятилетнего запрета? В программе "Лицом к событию" участвуют: журналисты Константин Эггерт, Наталия Лигачева, Мария Кугель и актер Андрис Лиелайс.