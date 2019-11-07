Бывших сотрудников Twitter обвинили в шпионаже в пользу Эр-Рияда

Министерство юстиции США предъявило обвинения в шпионаже в пользу Саудовской Аравии двум бывшим сотрудникам компании Twitter и их посреднику, подданному королевства. Их обвиняют в сборе конфиденциальной информации о пользователяхсоцсети и передаче этих данных представителям саудовских властей в обмен на вознаграждение, говорится в судебном иске, который был подан в среду.

Речь идет о получении информации о более чем 6 тысячах аккаунтов Twitter, в том числе - о пользователях, критикующих официальный Эр-Рияд.

Бывшие сотрудники Twitter Али Альзабара и Ахмад Абуаммо, а также Ахмед Альмутайри, работавший на королевскую семью, обвиняются в работе на Саудовскую Аравию без регистрации в качестве иностранных агентов. Один из подозреваемых в шпионаже Ахмад Абуаммо– гражданин США. Он арестован. Двое других находятся в Саудовской Аравии, говорится в сообщении Минюста.

В обмен на информацию бывшие сотрудники Twitter получали от Эр-Рияда деньги и другие материальные вознаграждения, к примеру, дорогие часы, говорится в материалах суда.

Саудовская Аравия, ключевой союзник США в противостоянии с Ираном, неоднократно подвергалась критике со стороны Запада из-за нарушений прав человека. Одним из самых нашумевших случаев стало убийство в прошлом году оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Кроме того, Саудовскую Аравию критикуют за вмешательство в гражданскую войну в Йемене.

Руководство Twitter выразило благодарность Федеральному бюро расследований и Министерству юстиции США. В компании заявили, чтопонимают "невероятные риски, с которыми сталкиваются те, кто использует Twitter, чтобы распространять свои взгляды, и стремится заставить власти нести ответственность за свои действия".