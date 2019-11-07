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Почти половина россиян высказалась за возвращение смертной казни

Плакаты с призывами за смертную казнь

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Около половины россиян высказались за возвращение смертной казни в стране. Треть опрошенных считают, что эта мера наказания должна быть восстановлена в прежних размерах, как это было в начале 1990-х годов. 16 процентов россиян выступают за расширение применения казни по сравнению с имевшей ранее место практикой. Таковы результаты опроса "Левада-центра", проведенного в конце октября.

Доля сторонников смертной казни выросла за два года на 5 процентов. Социологи связывают это с убийством в начале октября девятилетней школьницы в Саратове.

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Как отмечают социологи, 72 процента опрошенных считают, что приговаривать к высшей мере наказания стоит за изнасилование несовершеннолетних. Казнить за серийные убийства предлагают 64 процента россиян. 39 процентов опрошенных поддерживают применение высшей меры наказания за торговлю наркотиками, 26 процентов – за коррупцию. Большинство сторонников смертной казни в России среди людей старше 55 лет.

По данным социологов, за сохранение моратория на смертную казнь, который действует в России с 1996 года, выступил 21 процент россиян. Доля сторонников полной отмены казни составила 19 процентов. За это высказались более трети опрошенных в возрасте до 24 лет.

В начале ноября исследование на аналогичную тему провел фонд "Общественное мнение". Согласно его данным, смертную казнь сочли допустимой 69 процентов россиян.

В России смертная казнь законодательно не отменена. С 1996 года, с момента вступления страны в Совет Европы, в России действует мораторий на применение такой меры наказания, её альтернативой является пожизненное заключение.

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