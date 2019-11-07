"Комитет солдатских матерей" опроверг слова по делу Шамсутдинова

"Комитет солдатских матерей России" открестился от мнения председателя организации Флеры Салиховской о том, что в армии нет дедовщины, а Рамиль Шамсутдинов застрелил восьмерых сослуживцев из-за компьютерных игр и интернета. Заявление опубликовано на странице организации в соцсети "ВКонтакте". В нём Салиховская названа бывшим председателем организации.

В заявлении правозащитной организации говорится, что "никакие компьютерные игры, а тем более незащищенное интернет-пространство, не могли повлиять на совершение преступления в Забайкалье". В "Комитете солдатских матерей "не исключают, что поводом для совершения преступления могли послужить неуставные отношения, которые не искоренены в российской армии.

На пресс-конференции 5 ноября Салиховская заявила, что неправильно обвинять офицеров в доведении Шамсутдинова до убийства сослуживцев, а также о том, что "интернет надо закрывать".

Заместитель главы общественной организации Андрей Курочкин сообщил изданию Baza, что Салиховскую сместили с должности председателя на собрании 2 ноября. Отмечается, что формально её полномочия не прекращены, поскольку документы не отправлены в Минюст.

Сама Салиховская заявила, что продолжает работать председателем. Она добавила, что слова про интернет и компьютерные игры сказал психиатр, а она просто их поддержала. Она считает, что на Шамсутдинова действительно давили морально и даже, возможно, хотели изнасиловать, передало издание.

Председатель забайкальского комитета солдатских матерей Валентина Мордова заявила редакции Сибирь.Реалии, что категорически не согласна с утверждением, что дедовщины в российской армии якобы нет. "Её наличие зависит от общества, в котором мы живем, а не от виртуальной реальности", – сказала Мордова.