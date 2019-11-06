Представители организаций "Офицеры России" и "Комитет солдатских матерей России" заявили на совместной пресс-конференции, что в российской армии нет дедовщины. В стрельбе, произошедшей в воинской части в Забайкалье, в ходе которой были убиты 8 человек и двое ранены, они обвинили "систему воспитания и компьютерные игры". Об этом сообщает "Коммерсант".

Председатель президиума "Офицеров России" Сергей Липовой также заявил, что "Минобороны работает открыто", и неправильно обвинять в стрельбе, произошедшей в воинской части в Забайкалье, офицеров. Для профилактики подобных происшествий Липовой призвал наладить работу психологов и блокировать доступ к жестоким компьютерным играм. По его мнению, солдат Рамиль Шамсутдинов, открывший огонь по сослуживцам, "целенаправленно обдумал преступление и сознательно их расстрелял". Председатель "Комитета солдатских матерей России" Флера Салиховская заявила, что "интернет надо закрывать".

Председатель забайкальского комитета солдатских матерей Валентина Мордова заявила редакции Сибирь.Реалии, что категорически не согласна с утверждением, что дедовщины в российской армии якобы нет. "Факты говорят о другом. К сожалению, дедовщина есть, была и будет. И зависит ее наличие от общества, в котором мы живем, а не от виртуальной реальности", - сказала Мордова.

Отец солдата Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье, Салим Шамсутдинов накануне прилетел в Читу. По его словам, сын подтвердил, что начал стрельбу из-за дедовщины на службе. "Говорит: "То, что они мне делали, я не простил. Довели до самой крайней точки", - рассказал Салим Шамсутдинов.