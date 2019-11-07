Российские рэп-исполнители и организация "Правозащита Открытки" ​написали открытое письмо в поддержку Самариддина Раджабова и других обвиняемых по "московскому делу". Они требуют прекратить уголовное преследование.

Среди подписавшихся: Андрей Замай, Слава КПСС, Oxxxymiron, Евгений Алехин из Макулатуры, Кровосток, Дима Бамберг, Эрнесто Заткнитесь, Эльдар Джарахов, Masha Hima и другие.

Накануне Оксимирон выпустил трек "Ветер перемен", в котором звучит голос обвиняемого по "московскому делу" Самариддина Раджабова и его стихи.

По словам Оксимирона, он записал трек для того, чтобы голос человека, "которому ни за что ломают жизнь", услышали как можно больше людей. Он также призвал писать заключенным письма.