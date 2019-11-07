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Российские рэп-исполнители потребовали прекращения "московского дела"

Рэпер Оксимирон (в центре) во время акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы

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Российские рэп-исполнители и организация "Правозащита Открытки" ​написали открытое письмо в поддержку Самариддина Раджабова и других обвиняемых по "московскому делу". Они требуют прекратить уголовное преследование.

Среди подписавшихся: Андрей Замай, Слава КПСС, Oxxxymiron, Евгений Алехин из Макулатуры, Кровосток, Дима Бамберг, Эрнесто Заткнитесь, Эльдар Джарахов, Masha Hima и другие.

Накануне Оксимирон выпустил трек "Ветер перемен", в котором звучит голос обвиняемого по "московскому делу" Самариддина Раджабова и его стихи.

/**/ /**/ Самариддин Раджабов
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Оксимирон и обвиняемый по "московскому делу" записали трек

По словам Оксимирона, он записал трек для того, чтобы голос человека, "которому ни за что ломают жизнь", услышали как можно больше людей. Он также призвал писать заключенным письма.

  • Против участника акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия к представителю власти. Согласно позиции следствия, он бросил бутылку в сторону сотрудников полиции. При падении она "создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений", – сказано в постановлении о привлечении к уголовному делу.​ Раджабову грозит до 5 лет колонии.​ Сейчас он находится в СИЗО.
  • После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве за честные выборы в Мосгордуму было возбуждено так называемое "московское дело". По нему арестованы более 20 человек.

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