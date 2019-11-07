Российские рэп-исполнители и организация "Правозащита Открытки" написали открытое письмо в поддержку Самариддина Раджабова и других обвиняемых по "московскому делу". Они требуют прекратить уголовное преследование.
Среди подписавшихся: Андрей Замай, Слава КПСС, Oxxxymiron, Евгений Алехин из Макулатуры, Кровосток, Дима Бамберг, Эрнесто Заткнитесь, Эльдар Джарахов, Masha Hima и другие.
Накануне Оксимирон выпустил трек "Ветер перемен", в котором звучит голос обвиняемого по "московскому делу" Самариддина Раджабова и его стихи.
По словам Оксимирона, он записал трек для того, чтобы голос человека, "которому ни за что ломают жизнь", услышали как можно больше людей. Он также призвал писать заключенным письма.
- Против участника акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия к представителю власти. Согласно позиции следствия, он бросил бутылку в сторону сотрудников полиции. При падении она "создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений", – сказано в постановлении о привлечении к уголовному делу. Раджабову грозит до 5 лет колонии. Сейчас он находится в СИЗО.
- После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве за честные выборы в Мосгордуму было возбуждено так называемое "московское дело". По нему арестованы более 20 человек.
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