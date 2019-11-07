Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете

Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая перед правительством региона, призвал наказывать пользователей интернета, которые, по его мнению, могли "оскорбить чью-то честь". Сюжет об этом вышел 5 ноября на телеканале "Грозный".

"Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится", – цитирует в переводе слова Кадырова Русская служба Би-би-си, которая первая обратила внимание на высказывание главы Чечни.

Кадырова добавил, что готов преследовать того, кто задевает честь, даже если "весь мир сгорит синим пламенем" и "законы всех стран будут нарушены". По его словам, он примет любое наказание в этом мире. "Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют. Ну, умрешь. Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире", – заявил Кадыров.

В октябре "Новая газета" сообщила, что в Чечне, начиная с августа, проводят масштабные репрессии против высокопоставленных чиновников, в том числе близких к Рамзану Кадырову. В секретных тюрьмах под пытками из чиновников и сотрудников ведомств выбивают признание в предательстве. У задержанных и их родственников отбирают всё имущество и заставляют платить многомиллионные пожертвования в фонд имени Ахмата Кадырова. По информации источников издания, среди задержанных чиновников: глава МЧС Чечни Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер Халид Вайханов и начальник регионального управления ГИБДД Шамхан Денилханов.