Адвокат: заявление на Светова написал сотрудник "Известий"

Уголовное дело о "развратных действиях", по которому накануне был вызван на допрос активист незарегистрированной Либертарианской партии и видеоблогер Михаил Светов, было возбуждено по заявлению сотрудника мультимедийного информационного центра "Известия". Об этом в четверг сообщил адвокат Светова Михаил Бирюков. В редакции это отрицают.

Как рассказал адвокат изданию Znak.com, заявление сотрудник "Известий", имя которого не называется, написал в начале августа. Он пожаловался на фотографию в Инстаграм-аккаунте Светова. Спустя несколько дней Роскомнадзор внёс этот аккаунт в реестр сайтов. В пресс-службе ведомства заявили, что в аккаунте распространялась детская порнография.

Как сообщает "Медуза", в пресс-службе МИЦ "Известия" утверждают, что никто из редакции "никаких заявлений в правоохранительные органы не писал".

Светов проходит по делу в качестве свидетеля. По его словам, претензии следствия касались фотографии 7-летней давности из его инстаграма. Вместе со Световым на допросе побывала его бывшая девушка Анастасия Стародубовская. По словам адвоката, следователей интересовало, исполнилось ли Стародубовской 16 лет, когда между ней и Световым начались отношения. Светов утверждает, что это было именно так. В интервью Czar.TV Светов также заявил, что на Стародубовскую сейчас оказывают давление, чтобы она дала показания против него. Он тоже утверждает, что дело возбуждено по заявлению, как он выразился, "газеты "Известия"".

В среду у Светова дома прошёл обыск. По словам адвоката, в четверг Михаилу Светову назначили урологическую экспертизу.

Михаил Светов - один из наиболее известных активистов-либертарианцев. Он был в числе организаторов массовых митингов за свободу интернета и освобождение политзаключённых, на которых выступал. В августе, в разгар протестов в Москве, Светов был арестован на 30 суток по обвинению в нарушении правил проведения митинга.

В последние недели Светов организовал лекционный тур по городам России. Сам он считает, что нынешнее дело связано с его политической деятельностью.

В Москве и ряде других городов проходят одиночные пикеты в его поддержку.