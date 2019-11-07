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В новом клипе Shortparis солдат убивает сослуживцев

Вокалист группы Shortparis Николай Комягин

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Петербургская группа Shortparis выпустила клип на песню "Так закалялась сталь" со своего нового одноимённого альбома.

Главным героем видеоролика стал военнослужащий. Он избивает сослуживцев, нападает на случайных прохожих, играет окровавленными руками в компьютерные игры – шутеры. В конце видео главный герой делает харакири.

"Насилие стало одним из маркеров сегодняшнего дня, отпечатавшись даже на мыслях и действиях, никак не связанных с политикой", – считают участники группы.

Сценарий клипа, как сообщают музыканты, был написан ещё летом. "Но вновь работа над видео сопровождалась трагическими совпадениями," – пишет Shortparis.

/**/ /**/ Рамиль Шамсутдинов, задержанный военной полицией
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  • Отец Шамсутдинова уверен в том, что "единственной причиной случившегося может быть дедовщина". Комиссия Министерства обороны России не обнаружила фактов насилия в отношении рядового. Ведомство считает, что у солдата-срочника был личностный конфликт с одним из офицеров.

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