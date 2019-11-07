В новом клипе Shortparis солдат убивает сослуживцев

Петербургская группа Shortparis выпустила клип на песню "Так закалялась сталь" со своего нового одноимённого альбома.

Главным героем видеоролика стал военнослужащий. Он избивает сослуживцев, нападает на случайных прохожих, играет окровавленными руками в компьютерные игры – шутеры. В конце видео главный герой делает харакири.

"Насилие стало одним из маркеров сегодняшнего дня, отпечатавшись даже на мыслях и действиях, никак не связанных с политикой", – считают участники группы.

Сценарий клипа, как сообщают музыканты, был написан ещё летом. "Но вновь работа над видео сопровождалась трагическими совпадениями," – пишет Shortparis.

25 октября во время смены караула в воинской части поселка Горный в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил сослуживцев из табельного оружия. Были убиты восемь человек, ещё двое ранены.