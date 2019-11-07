На структуры "Мемориала" составлено 20 административных протоколов

В отношении правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" на сегодняшний день составлено 20 административных протоколов. Все они связаны с отсутствием маркировки "иностранного агента" на девяти ресурсах организации, включая сайты и страницы в социальных сетях.

Сегодня Роскомнадзор составил ещё по два протокола на правозащитный центр "Мемориал" и председателя Совета организации Александра Черкасова. Повод – отсутствие маркировки "иноагента" в Twitter-аккаунте "Мемориала" и на странице организации в соцсети ВКонтакте.

Как и в случае с предыдущими административными делами, жалобы в Роскомнадзор поступили из управления ФСБ Ингушетии. По поводу страницы во ВКконтакте оно также направлено в республиканскую прокуратуру, говорится в пресс-релизе "Мемориала".

Сумма штрафов по шести уже рассмотренным протоколам составляет 1 миллион 400 тысяч рублей.

На одном из заседаний защита "Мемориала" подчеркнула, что обязанность для НКО, получающих финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве “иностранного агента”, является унизительной. "Мемориал" осуществляет деятельность во благо граждан России, заявили в организации.