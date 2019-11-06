Правозащитники требуют прекратить преследование НКО в России

Преследование неправительственных организаций, которые отстаивают в России права человека, должно прекратиться. С таким заявлением выступила Обсерватория по защите правозащитников – совместная программа Международной федерации за права человека (FIDH) и Всемирной организации против пыток (OMCT).

К обращению присоединились такие правозащитные организации, как "Гражданский Контроль", "Комитет против пыток" и структуры "Мемориала".

Правозащитники осудили прошедшие на прошлой неделе обыски в офисе пермского отделения международного общества "Мемориал" и в доме его руководителя Роберта Латыпова. Следственные действия, начавшиеся на следующий день после всероссийской акции памяти жертв политических репрессий – это попытка запугать членов "Мемориала", говорится в заявлении.

Авторы открытого письма также напомнили про дело главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, которого обвиняют в педофилии, и недавней ликвидации движения "За права человека" по решению суда. По мнению правозащитников, НКО подвергаются преследованиям за свою законную деятельность, в то время как российские власти предпринимают плохо скрываемые попытки обелить преступления советской эпохи.