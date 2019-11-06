Правозащитники требуют прекратить преследование НКО в России

Преследование неправительственных организаций, которые отстаивают в России права человека, должно прекратиться. С таким заявлением выступила Обсерватория по защите правозащитников – совместная программа Международной федерации за права человека (FIDH) и Всемирной организации против пыток (OMCT).
К обращению присоединились такие правозащитные организации, как "Гражданский Контроль", "Комитет против пыток" и структуры "Мемориала".
Правозащитники осудили прошедшие на прошлой неделе обыски в офисе пермского отделения международного общества "Мемориал" и в доме его руководителя Роберта Латыпова. Следственные действия, начавшиеся на следующий день после всероссийской акции памяти жертв политических репрессий – это попытка запугать членов "Мемориала", говорится в заявлении.
Авторы открытого письма также напомнили про дело главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, которого обвиняют в педофилии, и недавней ликвидации движения "За права человека" по решению суда. По мнению правозащитников, НКО подвергаются преследованиям за свою законную деятельность, в то время как российские власти предпринимают плохо скрываемые попытки обелить преступления советской эпохи.
- Следственные действия в пермском отделении "Мемориала" проводятся в рамках уголовного дела о незаконной вырубке деревьев. Речь идёт об экспедиции "Мемориала", сотрудники которого вместе с волонтёрами собирались благоустроить памятник репрессированным литовцам и полякам в поселке Галяшор. В связи с очисткой памятника от насаждений возбуждено уголовное дело.
- Главу карельского "Мемориала", исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева обвиняют в сексуальном насилии над приёмной дочерью. Защита настаивает на невиновности подсудимого и считает, что следствие могло оказать давление на девочку.
- Верховный суд России 1 ноября постановил ликвидировать движение Льва Пономарёва "За права человека". Работа организации запрещена за многочисленные нарушения, в том числе и связанные с включением организации в реестр "иноагентов". Защита настаивала, что наказание несоразмерно, сам Пономарёв обещал обжаловать решение в ЕСПЧ. Перед ликвидацией движение было лишено государственных грантов и внесено в списки иностранных агентов.
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