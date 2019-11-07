Минюст подал иск о ликвидации "Совета тейпов ингушского народа"

Управление Министерства юстиции России по Ингушетии направило в Верховный суд республики заявление о ликвидации "Совета тейпов ингушского народа". Об этом сообщает "Медиазона".

Поводом для заявления стало то, что организация якобы не устранила нарушения, которые были выявлены ранее в ходе проверки ведомства. Минюст требует исключить "Совет тейпов ингушского народа" из единого государственного реестра юридических лиц.

В мае этого года Министерство юстиции России приостановило деятельность Совета тейпов ингушского народа. В организации считают, что такое решение связано с призывом к депутатам Народного собрания Ингушетии не принимать закон об отчуждении части ингушских земель в пользу других субъектов Российской Федерации.