Минюст подал иск о ликвидации "Совета тейпов ингушского народа"

Управление Министерства юстиции России по Ингушетии направило в Верховный суд республики заявление о ликвидации "Совета тейпов ингушского народа". Об этом сообщает "Медиазона".
Поводом для заявления стало то, что организация якобы не устранила нарушения, которые были выявлены ранее в ходе проверки ведомства. Минюст требует исключить "Совет тейпов ингушского народа" из единого государственного реестра юридических лиц.
В мае этого года Министерство юстиции России приостановило деятельность Совета тейпов ингушского народа. В организации считают, что такое решение связано с призывом к депутатам Народного собрания Ингушетии не принимать закон об отчуждении части ингушских земель в пользу других субъектов Российской Федерации.
- 26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. Согласно документу, часть ингушских территорий передавалась Чечне. Это вызвало массовые протесты в столице Ингушетии Магасе.
- В марте этого года митинги в Магасе переросли в столкновения с полицией. Были задержаны более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам.
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