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Рамиля Шамсутдинова отправят в Москву на психиатрическую экспертизу

Рамиль Шамсутдинов

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Убившего восемь своих сослуживцев солдата Рамиля Шамсутдинова отправят в Москву на психиатрическую экспертизу. Об этом изданию "72.ru" сообщил его отец Салим Шамсутдинов, ссылаясь на слова следователя.

Когда солдата перевезут в Москву неизвестно. Экспертиза продлится полтора месяца.

/**/ /**/ Солдат Рамиль Шамсутдинов после задержания
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25 октября во время смены караула в воинской части поселка Горный в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов застрелил сослуживцев из табельного оружия: убиты восемь человек, еще двое ранены. Комиссия Министерства обороны России не обнаружила фактов насилия в отношении рядового. Ведомство считает, что у солдата-срочника был личностный конфликт с одним из офицеров.

  • Издание Baza накануне со ссылкой на источники опубликовало информацию о том, что в своих показаниях Рамиль Шамсутдинов заявил, что убитые им военнослужащие угрожали его изнасиловать. По словам солдата, сексуальному насилию якобы подвергались все новобранцы. Ранее убитые Шамсутдиновым военные отобрали у него телефон и деньги. По словам Шамсутдинова, в издевательствах участвовали и офицеры, поэтому ему некуда было пожаловаться. Отец Шамсутдинова ранее также утверждал, что сын - с которым они говорили уже после стрельбы - жаловался ему на то, что сослуживцы угрожали ему сексуальным насилием.
  • В Минобороны эту версию категорически отвергли, заявив, что нельзя переносить на вооружённые силы ситуацию, как там выразились, существовавшую в местах лишения свободы в 1990-е годы.

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