Убившего восемь своих сослуживцев солдата Рамиля Шамсутдинова отправят в Москву на психиатрическую экспертизу. Об этом изданию "72.ru" сообщил его отец Салим Шамсутдинов, ссылаясь на слова следователя.

Когда солдата перевезут в Москву неизвестно. Экспертиза продлится полтора месяца.

25 октября во время смены караула в воинской части поселка Горный в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов застрелил сослуживцев из табельного оружия: убиты восемь человек, еще двое ранены. Комиссия Министерства обороны России не обнаружила фактов насилия в отношении рядового. Ведомство считает, что у солдата-срочника был личностный конфликт с одним из офицеров.