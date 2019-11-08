"Добрый и непримиримый": в сети о смерти Сергея Шарова-Делоне

Печальное событие этой недели - смерть известного российского правозащитника Сергея Шарова-Делоне.

Сергей Бородин:

Рак легких. Умер святой человек.

Соня Соколова:

Сегодня осиротело множество людей. Честнейший, прекраснейший, мудрейший человек и знаменитый адвокат, который смог вытащить из тюрьмы множество политзаключенных - умер Сергей Шаров-Делоне. R.I.P.

Алексей Федяров:

Только что сказал ему спасибо в предыдущем посте. И нет его... Слёзы, родные, слёзы...

Виктор Шендерович:

Один из лучших людей, которых я знал...

Илья Симановский:

Господи, да что же это. Как неожиданно. Недавно списывались, задавал ему вопросы про семью, Абрамцево и Ерофеева. Прекрасный человек был

Сергей Ясинский:

Светлая память - и спасибо за всё сделанное для людей

Сергей Удальцов:

Достойный человек, очень много помогал узникам «болотного дела». Вечная память!

Кирилл Шулика:

Я был знаком с Сергеем по всяким акциям, в которых мотором был Боря Немцов. Я не всегда был с ним согласен, его некоторые взгляды, воззрения и позиция были мне непонятны. Но я знал одно - он был честным человеком и у него была совесть. Вообще ровно поэтому ему на смену никто не придет, таких сейчас не делают. Он был кремень, конечно.

Когда я не соглашался с его взглядами, я понимал их причину - он из советских диссидентов. Его двоюродный брат Вадим Делоне выходил на Красную площадь в 1968 году. И вот у него остались те ценности, он их не продал и не поменял на фантики. И даже если ему оппонируешь, то понимаешь, что он это все выстрадал. В Прекрасной России Будущего именно такие люди должны будут заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Увы, их не остается, они уходят, хотя в России надо жить долго.

Алексей Захаров:

Считаю за честь, что мне довелось пообщаться с этим человеком; жаль, что всего один раз. Абсолютно цельный и умеющий добиваться невозможного.

Александра Россиус:

Мы познакомились чуть меньше года назад, в январе, когда я пришла в Школу общественного защитника. Именно в Школе я и научилась всему тому, чем постоянно занимаюсь теперь. И именно Сергей Александрович помог мне стать тем человеком, каким я сейчас являюсь.

Сергей Александрович стал для меня очень близким человеком. Я постоянно обсуждала с ним мои многочисленные судебные дела, всегда спрашивала у него советы. Знала, что если я чего-то не понимаю, то всегда могу обратиться к Сергею Александровичу, и он всегда будет готов меня выслушать и помочь. Однажды мне казалось, что я совсем запорола судебное заседание, и попросила Сергея Александровича послушать аудиозапись. Он послушал. Успокоил меня, что всё хорошо, и что он очень мной гордится.

В июне в Сахаровском центре проходила очередная Школа общественного защитника. Сергей Александрович предложил мне прийти к ним в гости и послушать лекцию про суд присяжных, которая в нашем курсе была еще недостаточно проработанной. 12 июня я пришла к Сахаровскому центру. Еще издалека я увидела его силуэт: он стоял возле входа и курил. Я приближалась, и Сергей Александрович заметил меня, и засиял. И я побежала к нему, чтобы скорее его обнять. Ту лекцию я не дослушала. На шествии в поддержку Ивана Голунова начались задержания, я узнала, что в автозак попало несколько очень дорогих для меня людей, и я поехала к задержанным. В итоге в отдел полиции я не попала, ничего сделать не могла. Это была наша последняя с Сергеем Александровичем встреча.<...>

Как я понимаю, он никому не говорил о том, что болен, кроме самых близких людей. Я до последнего была уверена, что он только слегка не в форме из-за артрита. Казалось, что нужно просто подождать, когда ему станет лучше, и всё будет так, как раньше.

Что будет теперь? Что будет со Школой? Что будет с Россией?

Сергей Александрович, я никогда Вас не забуду! Спасибо Вам за всё, что Вы сделали для меня, и еще для многих-многих людей. Я Вас очень люблю.

Константин Богатырёв:

Мне довелось учиться у Сергея Александровича. Считаю это честью и удачей и до сих пор пересматриваю конспекты.

Меня всегда поражало, как он, будучи архитектором-реставратором и историком, несмотря на возраст, самоотверженно отдавался тому, что считал важным: защищал обвиняемых по политическим делам и учил всех желающих защищать себя и других от полицейского государства.

Школа общественного защитника помогла мне избавиться от растерянности и начать разбираться в правовых механизмах защиты.

Никита Томилов:

Кажется ещё вчера он преподавал нам на ШОЗ, а сегодня на Фейсбуке, я узнаю что его с нами нет.

Ушёл из жизни один из сильных правозащитников, хороший учитель и товарищ. Вечная память!

Алхас Абгаджава:

К этому нельзя быть готовым. Это невозможно принять. Как же сейчас больно и обидно. Смерть забрала нашего друга, соратника, да нет, ставшего родным человека.

Он был невероятно сильным, несмотря на тщедушный вид. Он был очень умным, несмотря на абсолютную бесхитростность. Он лучился добротой. Он даже злился смешно...

А ушел так неожиданно и стремительно, будто его убили в бою...

Знаете, что? как бы это ни звучало, мир сегодня стал хуже.

Ксения Ларина:

Сергей Шаров-Делоне ушёл так внезапно, словно покурить вышел. Такой человек был мужественный и негромкий . И очень жёсткий в отстаивании справедливости , и непримиримый в битве с людоедами. Он очень многим людям помог, никогда не бросал своих подзащитных, брал ответственность за их судьбу, поддерживал , помогал чем мог. В суде я видела его впервые на Болотном процессе, видела как скулы ходуном ходили от ярости. Мы с ним виделись часто, в эфирах в наших, в судах наших, на улицах наших. Всегда везде я узнавала его сутулую фигурку с зажатой в кулаке сигареткой. Вот ведь как человек по-разному ведёт себя в болезни: Сергей ничего не говорил никому, только близкие знали. Светлая память прекрасному человеку. Ужасно, что уходят они, не дожив до рассвета , как хочется дожить, чтобы понять, увидеть, что все было не зря. Ведь не зря?

Нармина Ахмедли:

Бог мой, Серёжа.. Когда я просто разваливалась на глазах и всё моё существо вдруг разбилось вдребезги на мельчайшие кусочки, меня подхватили только твои открытые объятия. Никогда этого не забуду. Нашу, как оказалось теперь, последнюю встречу: Прага, осень, я, задыхающаяся в слезах, и ты, твоё неравнодушное и чуткое сердце, твоя глубокая светлая душа. А сколько ещё всего было в Москве, друг мой, сколько всего!!.. Ты был рядом с самого начала, когда только началась вся неразбериха. Сергей Шаров-Делоне помог очень многим людям. Мне в том числе. Словом ли, делом ли, чаще всего и тем, и другим — он не проходил мимо и помогал всегда. Светлый человек. Соль земли. Так не хочется верить, что в году теперь две даты — твои: день твоего рождения и.. Серёжа, вечная тебе память, мой дорогой друг. Спасибо за всё.

Борис Цейтлин:

Когда-нибудь, если здесь что-то останется человеческое, ему поставят памятник на одной из площадей Москвы

Наталья Грановская:

теперь 07 ноября для людей, связанных с правозащитной деятельностью, станет днём памяти Сергея Шарова-Делоне? мне кажется, ему бы понравилась такая идея...