В Петербурге умер историк, археолог и антрополог Лев Клейн

В Санкт-Петербурге умер советский и российский историк, археолог, антрополог, филолог, бывший политзаключенный Лев Клейн. Ему было 92 года.Профессор, доктор исторических наук Клейн был одним из основателей Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Лев Клейн родился 1 июля 1927 года в Витебске. В 1951 году он окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. После этого работал школьным учителем, участвовал в нескольких археологических экспедициях. Два десятилетия Клейн преподавал на кафедре археологии Ленинградского университета. Публиковал научные работы не только в Советском Союзе, но и на Западе.

Как историк и археолог Клейн отстаивал так называемую норманнскую теорию о роли скандинавов и, в частности Рюриковичей, в становлении Руси. В советское время эта теория считалась антипатриотической, опасной и вредной. По мнению Клейна, именно за эти научные взгляды он был репрессирован.

В 1981 году Комитет государственной безопасности СССР инициировал возбуждение уголовного дела против учёного, и тот был осуждён. После освобождения в 1982 году Клейн был лишён учёной степени, его не принимали на работу и не давали преподавать. Лишь в годы перестройки он начал преподавание за рубежом, а после распада СССР стал профессором Санкт-Петербургского государственного университета и преподавал в Европейском университете.

В 2010 году была опубликована автобиографическая книга "Трудно быть Клейном". В неё вошли интервью разных лет, фрагменты книг и личная переписка.