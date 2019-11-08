Комиссия ВШЭ предложила Гусейнову извиниться за слова о русском языке

Комиссия по этике московской Высшей школы экономики рекомендовала профессору Гасану Гусейнову публично извиниться за свой пост о русском языке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой заявление пресс-службы вуза. Там высказывания Гусейнова назвали "непродуманными и безответственными", а также заявили, что они нанесли ущерб репутации НИУ ВШЭ.
Гусейнов, в свою очередь, заявил журналистам, что уже дал руководству все необходимые разъяснения и пока не собирается ни перед кем извиняться. Он подчеркнул, что писал свой пост как частное лицо, и что никаких официальных требований от руководства ещё не получал.
Преподаватель факультета гуманитарных наук, доктор филологических наук Гасан Гусейнов в конце октября опубликовал у себя в Фейсбуке пост с фразой: "В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна".
Высказывание Гусейнова вызвало споры в социальных сетях и СМИ. Его пост был удалён администрацией Facebook за нарушение правил соцсети. Сам профессор позднее пояснил, что говорил об используемом в СМИ, социальных сетях и публицистике языке агрессии и ненависти. Это, по мнению Гасана Гусейнова, "чрезвычайно опасная среда и чрезвычайно опасный инструмент".
- На этой неделе, когда дискуссия о словах Гусейнова в обществе продолжалась, президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета по русскому языку. Последнему, по мнению главы государства, объявляют войну во всём мире, чтобы сократить его пространство. Делают это, как сказал Путин, "пещерные русофобы", "маргиналы" и "агрессивные националисты".
- Президент не стал уточнять, о каких именно угрозах он говорит. Но поручил скорректировать действующие в России законы "О государственном языке" и "О языках народов России" и создать "единый корпус словарей и справочников", согласно которым должны использовать язык все государственные структуры. Гасана Гусейнова в своём выступлении Путин не упомянул.
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