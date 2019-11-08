Комиссия ВШЭ предложила Гусейнову извиниться за слова о русском языке

Комиссия по этике московской Высшей школы экономики рекомендовала профессору Гасану Гусейнову публично извиниться за свой пост о русском языке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой заявление пресс-службы вуза. Там высказывания Гусейнова назвали "непродуманными и безответственными", а также заявили, что они нанесли ущерб репутации НИУ ВШЭ.

Гусейнов, в свою очередь, заявил журналистам, что уже дал руководству все необходимые разъяснения и пока не собирается ни перед кем извиняться. Он подчеркнул, что писал свой пост как частное лицо, и что никаких официальных требований от руководства ещё не получал.

Преподаватель факультета гуманитарных наук, доктор филологических наук Гасан Гусейнов в конце октября опубликовал у себя в Фейсбуке пост с фразой: "В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна".

Высказывание Гусейнова вызвало споры в социальных сетях и СМИ. Его пост был удалён администрацией Facebook за нарушение правил соцсети. Сам профессор позднее пояснил, что говорил об используемом в СМИ, социальных сетях и публицистике языке агрессии и ненависти. Это, по мнению Гасана Гусейнова, "чрезвычайно опасная среда и чрезвычайно опасный инструмент".