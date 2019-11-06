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Археология

Ненависть онлайн. Эфир в 18:05

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Как справиться с языком вражды?

Недавний пост филолога Гасана Гусейнова о деградации русского языка вызвал в соцсетях шквал ненависти. Как возникает язык вражды? В чем психологический и социальный смысл троллинга? Почему вокруг все больше групп обиженных, требующих извинений? И должно ли государство регулировать сферу публичной речи?

Гости программы: Ирина Левонтина, лингвист, и Юлия Щербинина, профессор кафедры риторики и культуры речи МПГУ. Эфир в 18:05.

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