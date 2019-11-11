Никто никому не нужен. Вячеслав Чернов - о катастрофе и сплочении

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Я воспринимаю происходящее в стране как социальную катастрофу.

Мы перестали быть нужными друг другу. Утратили связь. Народ перестал нуждаться в чиновниках. Чиновникам не нужен народ. Горожане не испытывают потребности в сельчанах – они знают, что село убого, ущербно и умирает. Не оно, русское село, сегодня кормит горожан. Сельчанам не нужны горожане – большинство из них никуда из своей деревни не выбираются, и то, что происходит в городах, им безразлично. Потерпевшим от преступлений не нужна полиция – они знают, что помощи не дождёшься. Органам правопорядка не нужно спокойствие и порядок: преступники их хлеб, они на преступниках зарабатывают.

Люди пытаются избегать медицины. Медикам пациенты только мешают.

Набирает обороты недоверие к образовательной системе, граждане начинают подозревать, что образование не является главной целью школ и университетов, потому что во многих из них воспитывают аморфное стадо, люди думающие правящей в стране группировке не нужны.

Никто никому не нужен. Никто ни в ком не нуждается.

Нет потребности ни у кого ни в ком. Каждый сам за себя

Население не испытывает потребности в малом бизнесе: несколько государственных и окологосударственных монополий удовлетворяют все скудные потребности. Пожилому поколению не нужна молодежь, они "другие" и раздражают. Молодым не нужны старики – их картина мира представляет собой запылившийся скарб на чердаке. Честным и порядочным людям не нужны суды – они лишь отнимают годы жизни. Судам не нужны честные порядочные граждане – их защитой сыт не будешь. Предприятиям не нужны квалифицированные профессиональные кадры – им нужно платить хорошие зарплаты. Профессионалам не нужны российские предприятия – они хоронят квалификацию и профессионализм.

Гражданам не нужна честная избирательная система – выборы ничего, по их мнению, не решают. Избирательной системе не нужны избиратели в принципе – результаты выборов всё равно будут нарисованы. Политикам не нужна оппозиция. Оппозиция не видит смысла во взаимодействии с такими политиками. Промышленники не нуждаются в отечественных тружениках сельского хозяйства. Те, в свою очередь, не испытывают нужды в промышленниках, всё равно ни на какую продукцию нет денег. Народ не нуждается в законодателях – народ не ощущает, что законы облегчают ему жизнь. Законодателям не нужен народ – депутатам безразлично, как законы отзываются в повседневной жизни народа. Государству не нужны общественные организации – они являются угрозой государственной монополии управления сознанием. Общественным организациям не нужно государство – оно лишь препятствует любым инициативам.

Нет потребности ни у кого ни в ком. Каждый сам за себя.

Всё это сделал путинизм за 20 лет. На страну была сброшена бомба, разорвавшая общественные связи в клочья. Их восстановление – сложнейшая задача. Гораздо более сложная, чем отстроить страну из руин войны. Но самое печальное – процесс восстановления при нынешней власти не начнется. Деградация общественных связей будет лишь нарастать. А это означает, что социальная катастрофа перерастёт в коллапс. Выживание станет возможно лишь маленькими сплочёнными сообществами, отношения внутри которых будут выстроены на взаимной верности и преданности. Жулики и бандиты, кстати, давно это поняли и успешно практикуют.

Очередь за честными, порядочными гражданами. Маленькие, сплоченные группы порядочных людей – лишь они способны со временем вернуть к жизни общество, подобно тому, как тлеющие уголья способны оживить пламя.

Вячеслав Чернов – предприниматель, город Таштагол

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