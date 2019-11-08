"Пожар" и "протест" стали самыми популярными словами в России

Самыми употребляемыми словами в русскоязычных СМИ в 2019 году стали "пожар" и "протест". Итоги соответствующего исследования в пятницу опубликовал Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, сообщает ТАСС.
Частотность употребления слов сравнивали с частотностью их употребления в предыдущие три года. Слово "пожар" использовалось в пять раз чаще. Сотрудники института объясняют это двумя событиями произошедшими в мире - пожары в сибирских лесах и пожар в Соборе Парижской Богоматери. Популярность слова "протест" связывают с митингами и массовыми акциями в Москве, Париже и Гонконге.
В сотню ключевых слов и фраз 2019 года также вошли: старт пенсионной реформы, смена власти Казахстана, крушение самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, зимняя Универсиада в Красноярске, смена власти на Украине, крушение самолета SSJ 100 в Шереметьево, выборы в Московскую городскую думу, закон о "суверенном интернете".
В английском языке по версии словаря Collins English самым популярным в 2019 году стало выражение "climate strike", что переводится как "климатическая забастовка". В России слово "климат" и "климатический" в число лидеров по употреблению в медиа не вошли.
- В 2019 году в Сибири произошли одни из самых мощных лесных пожаров. Дым от них достигал территории США и Канады. Российские власти долгое время отказывались тушить очаги возгорания, заявляя, что опасности населённым пунктам нет и тушить огонь экономически невыгодно. К концу августа чиновники Россельхознадзора оценили ущерб от лесных пожаров в России. С начала этого года он составил около семи миллиардов рублей. На момент публикации этих цифр в Сибири ещё горели миллионы гектаров леса.
- После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских, которые в СМИ называют "московским делом". Правозащитники утверждают, что участники протестов не совершили ничего, что можно было бы считать массовыми беспорядками.
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