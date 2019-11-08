Возле Кремля вывесили баннер с надписью "СТОП (!) ГУЛАГ"

Участники проекта "Декоммунизация" и панк-группа Pussy Riot вывесили в Москве на Большом Москворецком мосту возле Кремля баннер с надписью "СТОП (!) ГУЛАГ". На полотне также были портреты обвиняемых по московскому делу, аспиранта МГУ Азата Мифтахова, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко и обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой.
Активисты потребовали освободить политзаключённых, "прекратить репрессии" и люстрировать должностных лиц, которые могут быть причастны к "фабрикации политических дел".
- После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских, которые в СМИ называют "московским делом". Правозащитники утверждают, что участники протестов не совершили ничего, что можно было бы считать массовыми беспорядками.
- В деле "Нового величия" десять обвиняемых. Их задержали в марте 2018 года. По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию с целью свержения власти в России. Шестеро из них находятся в СИЗО, ещё четверо находятся под домашним арестом.
- Аспирант мехмата МГУ, 25-летний Азат Мифтахов был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы и арестовали. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки. 7 февраля Мифтахова отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу – о хулиганстве. Теперь аспиранта подозревают в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе "Единой России" в Ховрине и кинул внутрь дымовую шашку. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.