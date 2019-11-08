США обвинили Россию и Сирию в авианалётах на гражданские объекты

Сирийские войска при поддержке российской авиации за последние 48 часов нанесли удары по нескольким гражданским объектам в Сирии. Погибли 12 человек, около 40 получили ранения. Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал в твиттере.

Помпео также отметил, что Дамаск и Москва должны действовать в рамках процесса, поддерживаемого ООН, и прекратить боевые действия в районах, где проживает мирное население.

Госдепартамент осудил авиаудары по гражданским объектам.

Министерство обороны России заявления Вашингтона пока не прокомментировало.

В середине октября американские СМИ сообщили, что российская авиация разбомбила четыре больницы на северо-западе Сирии. Как утверждалось, инциденты произошли в мае в провинции Идлиб. По данным журналистов, таким образом Россия хотела уничтожить центры сопротивления президенту Сирии Башару Асаду.

Нападение на больницы считается военным преступлением. МИД России заявил, что российская армия наносит точечные удары по тщательно проверенным целям. Минобороны отметило, что на месте предполагаемого госпиталя находился бункер террористов.

Международная коалиция во главе с США начала борьбу с радикальными исламистами в Сирии в 2014 году. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима Башара Асада. Страны Запада обвиняют его в массовых нарушениях прав человека.