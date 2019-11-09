Заместитель гендиректора "Аэрофлота" Василий Авилов стал свидетелем по делу о хищении 250 миллионов рублей из авиакомпании, сообщает РБК. Основные обвинения по делу предъявлены его бывшему подчиненному — другому заместителю главы перевозчика Владимиру Александрову.
Авилов — заместитель главы перевозчика по административному управлению. Топ-менеджер был вызван на допрос в прошлую пятницу, 1 ноября, рассказал РБК его знакомый и подтвердил источник, близкий к "Аэрофлоту".
Он давал показания по делу о хищении, заведённому против другого заместителя главы "Аэрофлота" — Владимира Александрова. Авилов раньше был руководителем Александрова, утверждает источник РБК.
Александров был арестован 2 октября. По версии следствия, в 2015 и 2016 годах он и глава юридического отдела компании Татьяна Давыдова заключили договоры на оказание юридических услуг на сумму 250 миллионов рублей, но все работы выполняли штатные юристы компании. Александров свою вину не признаёт.
- И Авилов, и Александров входят в правление "Аэрофлота". В ближайшее время следствие планирует провести очную ставку между двумя заместителями главы перевозчика, — рассказал РБК знакомый Авилова.
- Оба топ-менеджера — бывшие сотрудники силовых структур. Допрошенный Авилов после службы в армии и работе в министерстве экономических связей СССР и Совете безопасности награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью "За боевые заслуги". Александров, согласно официальной биографии, "занимал официальные должности" в прокуратуре и следсвенном комитете, награжён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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