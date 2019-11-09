Член научного совета Российского военно-исторического общества, доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов задержан в Петербурге с пакетом с отрубленными женскими руками. В его квартире обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, сообщают 47news и Пятый канал.

63-летний Соколов — один из основателей движения исторической реконструкции в России, глава общероссийского Военно-исторического движения, проводящего реконструкцию военных сражений периода наполеоновских войн.

Он — кавалер французского ордена Почётного легиона. По факту обнаружения тела в его квартире возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает сайт Следственного комитета. Имя задержанного в пресс-релизе ведомства не называется.