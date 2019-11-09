Член научного совета Российского военно-исторического общества, доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов задержан в Петербурге с пакетом с отрубленными женскими руками. В его квартире обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, сообщают 47news и Пятый канал.
63-летний Соколов — один из основателей движения исторической реконструкции в России, глава общероссийского Военно-исторического движения, проводящего реконструкцию военных сражений периода наполеоновских войн.
Он — кавалер французского ордена Почётного легиона. По факту обнаружения тела в его квартире возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает сайт Следственного комитета. Имя задержанного в пресс-релизе ведомства не называется.
- В марте 2018 года в Сети появилось видео, на котором на лекции Соколова по его знаку избивают двух студентов, задавших лектору неудобный вопрос.
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