Бывший мэр подмосковной Истры объявлен в федеральный розыск

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев объявлен в федеральный розыск. Он подозревается в коррупции, но скрылся от следствия после задержания. Об этом сообщают агентства ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на неназванные источник в правоохранительных органах.

Чиновник получил известность, когда в разгар так называемых мусорных протестов в Подмосковье весной 2018 года был назначен главой Волоколамского района. Местные жители тогда собирались на массовые митинги против мусорного полигона "Ядрово", предшественник Вихарева был уволен с формулировкой "из-за потери диалога с жителями".

По данным источника "Интерфакса", Вихарев подозревается в присвоении средств, выделенных по муниципальным контрактам на благоустройство территорий на сумму не менее 100 миллионов рублей. 27 сентября он сообщил, что решил уволиться по состоянию здоровья.