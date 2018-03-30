"Весеннее обострение". МЧС не признает чрезвычайной ситуацию в Волоколамске

В подмосковном Волоколамске, где в нескольких километрах от городской черты почти месяц происходят выбросы свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово" и идут массовые протестные акции, введен режим повышенной готовности. В МЧС заявили, что начали выдавать жителям индивидуальные средства защиты – маски и респираторы, однако сами волоколамцы опровергли это Радио Свобода. В четверг вечером около семи тысяч человек вышли на несогласованный с властями стихийный митинг, в это воскресенье пройдет уже согласованный митинг, на который, по словам организаторов, может уже прийти весь город. Главное требование протестующих – закрытие полигона и введение в городе режима ЧС.

– Дочка задыхалась от кашля. Как раз когда идет запах, у нее начинался кашель и не прекращался в течение трех часов. У нее краснели глаза, судороги от этого кашля начинались: ни температуры, ничего другого, просто кашель. Ее прослушали: никаких хрипов, ничего нет, – рассказывает житель Волоколамска Сергей Жуков. – Мы ходили по врачам, но толку ноль, никакой достоверной информации они не дают. Вот уже сутки как ребенок не находится в Волоколамске, мы уехали в Москву дышать. Результат налицо – она сегодня спала всю ночь, буквально чуть-чуть откашлялась и все! А мы здесь как не спали ночами, так и не спим.

Тесты на токсины оказались отрицательными

По данным пресс-службы подмосковного Минздрава, на этой неделе к медикам с жалобами на плохое самочувствие, головокружение и тошноту обратилось около 150 детей, живущих в районе "Ядрово". Ситуация серьезно осложнилась еще на прошлой неделе, 21 марта, после очередного выброса газа на мусорном полигоне. В эту среду из-за неприятного запаха местные власти перенесли занятия в школах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оставил без должности главу района Евгения Гаврилова, пообещав "отправить в места отдыха максимальное количество детей". Всего же после 21 марта в больницы пришли за помощью более 500 жителей города.

После огромного количества жалоб в Волоколамск приехал главный токсиколог Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Ильдар Ахметов, а вскоре после этого главный терапевт Подмосковья Наталья Санина заявила, что готовы результаты исследований части анализов крови местных жителей, как детей, так и взрослых. Тесты на токсины, по ее данным, оказались отрицательными.

Местные жители таким результатам очень удивились и не поверили.

– Мы сегодня на совещании задали вопрос министру здравоохранения: "Тогда объясните, почему такой всплеск поступивших детей и взрослых в больницы произошел?" На что он нам ответил, что это было "весеннее обострение", мы все посмеялись, хотя на самом деле никому не смешно, – говорит Жуков.

По его данным, никакой раздачи средств защиты, о котором сообщает МЧС, в городе не ведется.

Это очень смешно, конечно, двухнедельному ребенку респиратор

– Когда вчера были выбросы, то сам исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев (его прислали вместо уволенного Гаврилова – РС) ездил и раздавал респираторы. Привез двухнедельной девочке респиратор. Это очень смешно, конечно, – двухнедельному ребенку респиратор. Сказали, что всем будут раздавать, но на данный момент нигде не раздают, хотя можно было сделать тот же самый пункт на центральной площади, где стоят их машины для приема крови, где монитор, на котором есть информация о выбросах. Но никаких масок и респираторов мы нигде не видим, – утверждает Жуков.

Другой местный житель, Артем Любимов, тоже говорит, что средств защиты в городе не выдают.

– Никакой информации о том, где их выдают, никаких свидетельств того, что кому-либо их выдали, в настоящий момент нет. Это было очередное вранье со стороны Вихарева, которого нам прислал губернатор Воробьев. Вчера после стихийного сбора граждан в девять часов вечера на крыльце администрации сообщил, что будут выдаваться средства защиты. А это растиражировали сначала воробьевские СМИ, а потом некоторые федеральные, – поясняет Любимов. – По факту ничего такого не происходит. Люди в респираторах в городе, конечно, есть, но они уже давно в них и купили их на собственные средства.

Активист говорит, что несанкционированный митинг, прошедший вечером в четверг, начался с того, что люди "поймали Вихарева с требованием ввести режим ЧС".

Никто ЧС вводить не собирался, этот вопрос даже не выносился на голосование, несмотря на требования некоторых районных депутатов

– Вихарев, видимо, испугавшись повторения судьбы своего предшественника Гаврилова, пообещал им, что в восемь часов вечера состоится комиссия по ЧС и всех позвал на площадь. Видимо, не ожидал, что в Волоколамске так происходит. Поэтому весь город сюда и пришел. После чего они сидели, совещались, но не на тему введения ЧС, потому что у меня есть аудиозапись того, что там происходило, а речь шла исключительно о том, как "заткнуть рот этим негодяям волоколамцам" и "давайте мы привезем им качели, сделаем игровые площадки, пешеходную зону, отремонтируем больницу". Вот, собственно, об этом шла речь, – утверждает Любимов. – Никто ЧС вводить не собирался, этот вопрос даже не выносился на голосование, несмотря на требования некоторых районных депутатов. Подтвердили, что действительно накануне было превышение выбросов по сероводороду в 87,5 раз относительно ПДК. И говорили о том, что ни в коем случае ЧС вводить нельзя, иначе это будет удар по репутации губернатора Воробьева. Час они там сидели и думали, как выйти к народу, чтобы он их не разорвал на части, что сказать. Вот и все.

– А сегодня лучше воздух или такой же?

Они ее закроют. У них нет иного выхода

– Воздух всегда днем лучше. Но сегодня ночью выброса такого не было, как накануне. Просто прошлой ночью была безветренная погода и, соответственно, это ухудшило ситуацию. Сегодня легче. Что будет завтра – никто не знает. 1 апреля в 12 часов мы проводим согласованный митинг на городской площади, будем требовать закрытия свалки. И они ее закроют. У них нет иного выхода. Я думаю, что, несмотря на то, что губернатор Воробьев в интервью на радио говорил, что "мы должны проявить солидарность и принимать мусор с Одинцова, Красногорска", еще откуда-то – нет, мы не будем принимать никакого чужого мусора в нашем районе.

– Как вы сможете это остановить? Будете перекрывать дороги?

– У нас уже неплохо получилось сократить поток мусора. В некоторые дни он вообще к нам не ехал, когда у нас проходили массовые мероприятия возле полигона. Всеми действиями в рамках закона мы уже прекращали поток мусора. Можем и повторить, – говорит Артем Любимов.

Против мусорных полигонов протестуют жители и других городов Подмосковья – не только Волоколомска, но и Коломны, Балашихи, Дмитровского района. В Коломне 28 марта ОМОН задержал около 20 участников акции протеста против завоза мусора на полигон "Воловичи". В Дмитровском районе Московской области в пятницу жители перекрыли дорогу к мусорному полигону "Непейно". Около 50 человек совместно с представителями администрации района не дают проехать мусоровозам, которые возят мусор из Москвы, Клина, Дубны и других городов, что противоречит регламенту полигона. Кроме того, туда привозят ртуть и батарейки, хотя это запрещено, утверждают противники свалки. Одного из участников протестной акции задержали.

Политолог Аббас Галлямов полагает, что в случае с "Ядрово" власти этот полигон все-таки закроют, а позиции губернатора Воробьева из-за протестных акций никак не пошатнутся.

В других местах люди тоже взвинчены и встанут на дыбы

– Представляется, что в нынешней ситуации альтернативы закрытию свалки нет. Проблема, однако, в том, куда везти мусор. Очевидно, что в других местах люди тоже взвинчены и встанут на дыбы. Здесь нет простого решения, нужно формировать решения сложные и комплексные. Политическая составляющая здесь вторична по отношению к экологической и экономической, – говорит Галлямов. – Похоже, после Кемерова властями вновь овладел страх "Майдана", а реакция их в подобных ситуациях всегда одинакова: никаких переговоров с "бузотёрами", всех протестующих разгонять, всех недовольных объявить пособниками Госдепа. В этом смысле Воробьеву повезло: чем больше его сейчас будут критиковать, тем прочнее будут его позиции в Кремле.

Руководитель токсической программы Гринпис России Алексей Киселев считает, что жители Московской области, протестующие против свалок и полигонов, должны митинги собирать не в районах ТБО и перед администрациями района, а на Тверской, 13 (у здания мэрии Москвы – РС).

Все наши власти "профукали" ту самую мусорную реформу, о которой нам третий год рассказывают

– Проблема всех подмосковных полигонов находится в районе Тверской, 13 и, возможно, дальше. Федеральная власть не обеспечила надлежащий контроль за исполнением федерального законодательства. Можно, конечно, обвинять во всем власти муниципальные и, наверное, заслуженно, но стоит напомнить, что у нас прерогатива обращений с отходами находится в ведении федеральной власти. А в случае с Московской областью еще и Москвы, так как Москва сама является главным поставщиком отходов. Почему это получилось? Получилось это по трем причинам. Причина первая, что все наши власти региональные и, наверное, даже федеральная "профукали" ту самую мусорную реформу, о которой нам третий год рассказывают. Профукали самый принципиальный элемент всей этой мусорной реформы, а именно по пункту 2 статьи 3 Закона об отходах, которая говорит, что высшим приоритетом в РФ в сфере обращения с отходами является предотвращение образования отходов. Три года писали территориальную схему. Три года придумывали, где и как будут новые свалки находиться. Придумали, что мусоросжигательные заводы построим, все сожжем, неважно, что эффекта никакого не будет от этого. Главное, что все при деле! И все забыли про этот важный момент. Если мы посмотрим на территориальную схему Москвы, то мы там не найдем ни одного мероприятия, которое было бы связано с тем, что мы в Москве делаем все возможное для снижения объемов образования отходов. Вы это не найдете ни в каких документах федерального правительства, нигде! Вот отсюда и проблема. С каждым годом, с ростом населения, с изменением структуры доходов у нас растут объемы отходов. И их надо куда-то вести. И тот, кто предложит выгодный договор гражданско-правового характера, тому эти доходы и повезут. Вот, собственно говоря, корень проблемы, он, к сожалению, не в самой свалке находится. Корень проблемы в другом месте.

– Какое вы видите решение? Есть ли оно?

Сейчас это все усугубляется просто потому, что идет открытый выход горючего газа

– Есть – в неукоснительном исполнении требований федерального законодательства. А именно: снижение объемов образования отходов, внедрение всех возможных и доступных мер федерального правительства, региональных властей по повторному использованию отходов. Дальше уже раздельный сбор, о котором нам говорят. И только после этого мы должны заниматься вопросами свалки. Насчет свалок Подмосковья. Очевидно, что должна быть их дегазация, отбор фильтрата, должен быть проект рекультивации этих всех полигонов, должно быть обсуждение оценки воздействия окружающей среды с местным населением. И очевидно, что никаких выбросов с полигонов быть не должно, равно не должно быть на этих полигонах возгораний. А сейчас это все усугубляется просто потому, что идет открытый выход горючего газа.

– А что сейчас делать людям, которые живут рядом с "Ядрово"? Детей они оттуда вывезли. Но не будешь же их вечно где-то прятать, они ведь в школу должны ходить.

– Требовать режим ЧС и эвакуаци, это единственное, что возможно сделать. Я не могу предположить, что можно сделать еще, если быстро они не начнут дегазацию. Но дегазацию быстро не начать, к сожалению, потому что нужно бурить скважины, а их бурят по несколько десятков. Надо все это трубопроводами укладывать. Это определенный процесс. А оно уже случилось. Совершенно очевидно, что виновник, который все это допустил, должен население эвакуировать, – считает Алексей Киселев.

Уже в пятницу днем волоколамские власти заявили, что намерены привлечь к ответственности, вплоть до уголовной, оператора полигона бытовых отходов "Ядрово". "Мы на штабе договорились с общественниками, что сегодня в присутствии жителей мы берем необходимые пробы воды и почвы на полигоне "Ядрово", чтобы рассчитать ущерб, нанесенный экологии, и добиться решения суда по привлечению к ответственности оператора полигона, вплоть до уголовной, и полного его возмещения", – сообщил и.о. главы района Вихарев журналистам. В региональном управлении МЧС по поводу полигона "Ядрово", который отравляет людей уже месяц, заявили, что "о введении режима чрезвычайной ситуации речи пока не идет".