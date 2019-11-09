В митинге в Сыктывкаре против строительства мусорного полигона в Шиесе на границе Архангельской области и Республики Коми приняли участие более четырёх тысяч человек, сообщает корреспондент "Север.Реалии".
Участники потребовали, чтобы власти отказались от идеи строительства полигона и прекратили уголовное преследование активистов, выступавших против стройки.
По итогам мероприятия участники приняли резолюцию. В ней они потребовали отставки главы Коми Сергея Гапликова, губернатора Архангельской области Игоря Орлова и мэра Москвы Сергея Собянина, отмены "мусорной реформы", проведения республиканского референдума о запрете ввоза мусора в регион и прекращения преследования активистов.
Резолюцию организаторы митинга отправят в администрацию главы Коми и администрацию президента. Митинг продлился два часа. Задержаний не было.
- На станции Шиес Архангельской области строят мусорный полигон. Предполагается, что его площадь составит 3000 гектаров. Местные жители считают, что строительство полигона приведет к экологической катастрофе. Больше двух месяцев активисты протестуют против стройки, дежурят у станции и блокируют проезд строительной техники.
- Власти Москвы планируют вывозить мусор в семь регионов России. Свалки в городе и Подмосковье не справляются с нагрузкой и прекращают работу после уличных протестов. Поэтому больше 6,6 миллиона тонн отходов должны ежегодно отправляться в Архангельскую, Владимирскую, Смоленскую, Калужскую, Костромскую, Тульскую и Ярославскую области, подсчитало издание "Медуза".
- С декабря 2018 года активисты несут круглосуточную вахту рядом со стройкой в Шиесе. Зимой 2019-го они установили блокпосты на подъездах к полигону и не пропускают бензовозы. Из-за этого происходят стычки между активистами и охранниками полигона.
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