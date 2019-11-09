В митинге в Сыктывкаре против строительства мусорного полигона в Шиесе на границе Архангельской области и Республики Коми приняли участие более четырёх тысяч человек, сообщает корреспондент "Север.Реалии".

Участники потребовали, чтобы власти отказались от идеи строительства полигона и прекратили уголовное преследование активистов, выступавших против стройки.

По итогам мероприятия участники приняли резолюцию. В ней они потребовали отставки главы Коми Сергея Гапликова, губернатора Архангельской области Игоря Орлова и мэра Москвы Сергея Собянина, отмены "мусорной реформы", проведения республиканского референдума о запрете ввоза мусора в регион и прекращения преследования активистов.

Резолюцию организаторы митинга отправят в администрацию главы Коми и администрацию президента. Митинг продлился два часа. Задержаний не было.