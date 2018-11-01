Москву очистят от мусора. За счет семи регионов России

Власти Москвы планируют вывозить мусор в семь регионов России, следует из расследования "Медузы". Свалки в городе и Подмосковье замораживаются после уличных протестов. Поэтому больше 6,6 миллиона тонн отходов будут ежегодно отправляться в Архангельскую, Владимирскую, Смоленскую, Калужскую, Костромскую, Тульскую и Ярославскую области.

С 2013 года в Подмосковье закрыты несколько десятков мусорных полигонов. Часть из них – после уличных протестов. Строительство нового полигона в Новой Москве (присоединенной к городу территории области) заморожено из-за недовольства жителей. Теперь мусор будут вывозить в другие регионы.

Без учета мусора, оставшегося в пределах Москвы после сортировки, каждый год за МКАД приходится вывозить больше 6,6 миллиона тонн твердых бытовых отходов.

В Архангельской области мусор повезут в строящийся экотехнопарк "Шиес". Правительство региона планирует сделать объект приоритетным для инвестиций. Еще один полигон собираются строить в поселке Нименга в 10 километрах от берега Белого моря. В Костромской области мусорный полигон может быть построен на месте резервной ставки штаба сухопутных войск.

Для вывоза мусора из Москвы в городе строятся упаковочные станции в районе Некрасовки, Волгоградского проспекта, Чертанова и Таганки. На Волгоградском проспекте от станции до жилых домов – меньше 500 метров, пишет "Медуза".

Планы по ввозу мусора в регионы уже вызвали протесты в Архангельской области и Ярославле. Не исключено, что протесты распространятся и на другие регионы, куда будут вывозить отходы.

По данным министерства экологии Московской области, из 55–60 млн тонн всех твердых бытовых отходов, создающихся в России за год, 7,9 млн тонн приходится на Москву. Чуть больше 6,2 процента этого мусора сжигается, 4,4 процента – перерабатывается. Остальное приходится отправлять на свалки.

Ситуацию могло бы исправить внедрение "зеленых" технологий. В Европейском союзе к 2020 году перерабатываться должны 50 процентов всего мусора. Планы российского правительства еще амбициознее – 60 процентов к 2024 году. Без их реализации Россия еще встретится с новыми "мусорными" протестами – пусть они и будут вынесены подальше от Москвы.