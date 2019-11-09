РВИО удалило информацию о члене своего совета, подозреваемом в убийстве

Российское военно-историческое общество (РВИО) удалило со своего сайта информацию о члене своего научного совета, доценте Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олеге Соколове, который в субботу был задержан в Петербурге по подозрению в убийстве женщины.

На это обратило внимание издание "Медуза". Страница с упоминанием Соколова доступна в кэше Google. Также на сайте РВИО остались упоминания о публичных лекциях Соколова.

63-летнего Соколова называют одним из основателей движения исторической реконструкции в России. В 1976 году он основал первую в Советском Союзе группу военно-исторической реконструкции. Сейчас он возглавляет общероссийское Военно-историческое движение, проводящее реконструкции военных сражений периода наполеоновских войн. Он – кавалер французского ордена Почётного легиона.

Утром в субботу он был задержан в Мариинской больнице Петербурга. Туда он был доставлен с переохлаждением после того, как его, по данным издания "Фонтанка", выловили из реки Мойка около пяти утра неподалёку от своего дома. Он пытался утопить рюкзак, в котором находились отрубленные руки женщины, но не смог, и прыгнул в воду, уточняет Пятый канал.

В его квартире позднее было найдено тело расчленённой 24-летней женщины, сообщали 47news и Пятый канал. Убитая - бывшая студентка Соколова, с которой, как полагают, его связывали профессиональные и романтические отношения. Как сообщает 47news, Анастасия Ещенко была убита 7 ноября из мелкокалиберного обреза в квартире Соколова.