РВИО удалило информацию о члене своего совета, подозреваемом в убийстве

Российское военно-историческое общество (РВИО) удалило со своего сайта информацию о члене своего научного совета, доценте Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олеге Соколове, который в субботу был задержан в Петербурге по подозрению в убийстве женщины.
На это обратило внимание издание "Медуза". Страница с упоминанием Соколова доступна в кэше Google. Также на сайте РВИО остались упоминания о публичных лекциях Соколова.
63-летнего Соколова называют одним из основателей движения исторической реконструкции в России. В 1976 году он основал первую в Советском Союзе группу военно-исторической реконструкции. Сейчас он возглавляет общероссийское Военно-историческое движение, проводящее реконструкции военных сражений периода наполеоновских войн. Он – кавалер французского ордена Почётного легиона.
Утром в субботу он был задержан в Мариинской больнице Петербурга. Туда он был доставлен с переохлаждением после того, как его, по данным издания "Фонтанка", выловили из реки Мойка около пяти утра неподалёку от своего дома. Он пытался утопить рюкзак, в котором находились отрубленные руки женщины, но не смог, и прыгнул в воду, уточняет Пятый канал.
В его квартире позднее было найдено тело расчленённой 24-летней женщины, сообщали 47news и Пятый канал. Убитая - бывшая студентка Соколова, с которой, как полагают, его связывали профессиональные и романтические отношения. Как сообщает 47news, Анастасия Ещенко была убита 7 ноября из мелкокалиберного обреза в квартире Соколова.
- В марте 2018 года в Сети появилось видео, на котором на лекции Соколова по его знаку избивают двух студентов, задавших лектору вопрос о Евгении Понасенкове, историке и телеведущем, обвинившем Соколова в плагиате. Недавно Соколов проиграл суд Понасенкову.
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Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), на канале у которого Соколов был нередким гостем, заявил, что против Соколова была организована "травля в циклопическом масштабе".
- В 2008 году другая студентка преподавателя жаловалась на него в полицию, обвинив его в домашнем насилии, писал ранее "Московский комсомолец". Было ли проверено заявление и чем закончилась проверка, не сообщается.
- Один из бывших студентов Соколова заявил в фейсбуке, что доцент уже в 2018 году "подавал признаки нетерпимости и невменяемости".