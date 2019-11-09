В Москве простились с Сергеем Шаровым-Делоне

В Москве в субботу прощались с правозащитником Сергеем Шаровым-Делоне. Он умер в четверг на 64-м году жизни. Последние несколько месяцев он боролся с раком лёгких.

Церемония прощания прошла в Сахаровском центре. Она началась с заупокойной литургии. Проститься с правозащитником пришли больше сотни людей.

Шаров-Делоне родился в 1956 году в семье учёных. Двоюродный брат Вадима Делоне, одного из семерых участников акции на Красной площади в 1968 года против ввода советских войск в Чехословакию. Он работал в институте градостроительства, занимался реставрацией. Автор монографии о владимирской архитектуре "Люди и камни Северо-Восточной Руси. XII век".​

Сергей Шаров-Делоне был член Комитета 6 мая и рабочей группы общественного расследования событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. Выступал общественным защитником обвиняемых по "Болотному делу". Работал в фонде помощи заключенным "Русь сидящая" и курировал Школу общественного защитника. Его неоднократно задерживали и штрафовали за участие в акциях в поддержку гражданского общества.