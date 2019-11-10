Насильно трезвые. Что вернется из СССР, если вытрезвители снова откроют

Россияне стали меньше пить, заявляет ВОЗ. А для тех, кто не стал меньше пить, могут появиться платные вытрезвители. Радио Свобода разобралось, почему на самом деле россияне не намного меньше употребляют алкоголя, а вытрезвители не совсем безопасны.

Недавно Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором говорится, что россияне стали значительно меньше пить. За последние 15 лет потребление алкоголя на душу населения постоянно уменьшалось и к 2016 году снизилось в среднем на 43 процента. А снижение употребления алкоголя повлекло за собой значительное увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации. Так ли это?

На самом деле потребление снизилось на 5–10 процентов, считает руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Такое расхождение в данных связано со сложностями подсчета. До 2016 года учетом потребления, то есть учетом розничных продаж, занимался Росстат. Его данные очень приблизительные, потому что учитывалась не каждая бутылка. С 2016 года учитывается каждая бутылка, проданная в легальной рознице. И, естественно, не учитываются нелегальные продажи. Также есть один нюанс: до 2010 года нелегальный крепкий алкоголь продавался в легальной рознице, и организации также отчитывались о нем в Росстат. Все это приводит к путанице в подсчетах. Кроме того, по мнению Дробиза, в определенный период Минздрав значительно завышал данные о потреблении алкоголя.

– У нас никогда не было потребления 18 литров на душу населения, как говорил Минздрав и господин Онищенко (на тот момент главный санитарный врач РФ. – Прим. РС) про 2008–2009 годы. У нас и в те годы было примерно 13,5 литров на душу населения. Тогда эта цифра – 18 литров – была взята с потолка. Произошел мировой социально-экономический кризис, нефть упала, газ снизился в цене, надо было с чего-то получать деньги, и государство решило получать их более активно с алкогольного рынка. Для этого надо объявить, что страна спилась, и в этом случае есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения: повышение акцизов на алкоголь.

По словам Дробиза, после этого хода России целый ряд стран бывшего Советского Союза – Казахстан, Белоруссия, страны Балтии, Грузия, Армения – начали соревноваться между собой за право быть самой пьющей в списке ВОЗ.

Нелегальный рынок в России велик, и в статистике он не отражен, так как посчитать его объемы невозможно. Основная причина развития нелегального рынка одна – алкоголь в легальном секторе примерно в пять раз дороже относительно уровня доходов населения, чем в Западной Европе. Поэтому десятки миллионов людей потребляют нелегальную, кустарную, суррогатную продукцию.

Есть и еще один нюанс – в России за последние 10 лет кардинально изменилась структура населения. Сегодня молодежи от 18 до 28 лет в два раза меньше, чем было 10 лет назад. И это оказывает серьезное влияние на рынок алкоголя.

– Это главная причина, по которой рынок пива в России с 2008 по 2018 год упал практически на треть. Молодежи мало, – говорит Вадим Дробиз. – Пиво – молодежный напиток, и основную массу пива выпивает молодежь от 18 до 35 лет. Так называемый демографический кризис на пивном рынке уже закончился. Сейчас мы находимся в середине демографического кризиса в винодельческой продукции. С 2019 года начался демографический кризис на рынке крепкого алкоголя в России. Такие кризисы длятся примерно 12 лет. Поэтому нельзя сравнивать потребление на душу населения, например, 10 лет назад и сегодня: стариков стало больше, молодежи меньше. Если сравнивать, то нужно брать за основу активное население: от 18 до хотя бы 55 лет. Если взять активное население на алкогольном рынке, то снижение потребления будет незначительным. Может быть, в пределах 10 процентов.

Возвращение "трезвяков"

Несмотря на то, что официально россияне пьют меньше, вытрезвители все же могут вернуться. Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании системы вытрезвителей. Они будут немного отличаться от советских – новые вытрезвители будут работать на частно-государственной основе, то есть они могут создаваться на принципах партнерства местных властей с частными организациями. Это означает, что на них теперь можно будет зарабатывать: пока что предполагается брать за услуги до 2 тысяч рублей. Также потребуется внести изменения в "Закон о полиции", чтобы полицейские могли доставлять людей в эти заведения.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, который представлял законопроект, объяснил необходимость создать систему вытрезвителей ростом "пьяной преступности", который появился после закрытия последнего вытрезвителя в 2011 году. По данным МВД, количество преступлений, совершенных пьяными, с 2011 по 2018 год выросло на 35 процентов. При этом в 20 регионах России вытрезвители вернулись еще до предложения законопроекта. Также в пояснительной записке говорится, что "по причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тыс. граждан". Из них 8–10 тысяч гибнут от переохлаждения на улице. В России действительно во многих регионах погодные условия таковы, что случайно уснувший на улице пьяный может уже не проснуться. Однако сама идея дать полиции полномочия насильно забирать людей в вытрезвители у многих граждан вызывает воспоминания о советских вытрезвителях и милицейском беспределе.

В СССР вытрезвители прославились во времена провозглашенной Михаилом Горбачевым борьбы с пьянством. Тогда в это учреждение могли попасть даже слегка выпившие люди, а выйти могли без денег и ценных вещей. Постепенно это стало обыденным делом, а задержанных в вытрезвителе могли избить. О том, что милиционеры действительно делали с людьми, стало известно благодаря политике "гласности": в СМИ стали появляться публикации о нарушениях милиционеров, об ограблениях в вытрезвителях и жестоком обращении с людьми. Это привело к тому, что к милиционерам на дежурствах начали прикреплять общественных наблюдателей из членов Добровольной народной дружины (ДНД. – Прим. РС). Собеседник Радио Свобода Алексей Василец в 1987 году был сотрудником лаборатории Института теоретической и экспериментальной физики имени Алиханова. И как члена ДНД его однажды обязали отправиться с милиционерами на дежурство.

Возвращать эту систему категорически нельзя



– Меня, как молодого, послали ездить на "бобике" вместе с милиционерами собирать пьяных. Другие сотрудники сидели в самом вытрезвителе: наблюдали, как принимают по описи имущество и так далее. Я отъездил всю смену вместе с милиционерами. При наблюдателях они, конечно, вели себя прилично, даже цензурно выражались. Больше всего меня поразило, что ездили они просто как автобус по маршруту: по точкам, где лежат пьяные, и удивительно точно попадали вовремя. Так человек 20–30 за смену собирали.

Общественное наблюдение в то время действительно сдерживало милиционеров и защищало людей. В день дежурства Васильца они забирали только очень пьяных лежачих людей и особо буйных. Сейчас в вытрезвители людей будет отвозить полиция, никакое общественное наблюдение пока не предлагается. И не факт, что в нынешних условиях общественное наблюдение будет так же эффективно, как в период перестройки.

– Возвращать эту систему категорически нельзя, – говорит Василец. – Практика вытрезвителей, которые были в наше время, абсолютно порочна. Во-первых, это не нужно, потому что сейчас нет такой проблемы, которую нужно было бы решать с помощью вытрезвителей. В середине 1980-х пьяные действительно валялись на станциях метро, возле магазинов, на улицах, в подъездах. Сейчас такого просто нет. Во-вторых, этот проект предполагает коммерциализацию, которой не было в середине 80-х. Полицейские просто станут дежурить у дорогих ресторанов с алкотестерами, чтобы ловить на выходе прилично одетых людей. Разумеется, они не будут собирать пьяных по улицам, да и пьяных нет в таком количестве в Москве.

Однако не только в советские времена о вытрезвителях ходила дурная слава. В 2010 году томский милиционер в вытрезвителе избил и изнасиловал шваброй журналиста Константина Попова, который вскоре после этого умер. Все проходило по классическому сценарию, который сейчас известен из многих дел об издевательствах над задержанными и заключенными: камеры в помещении почему-то не было, а другие милиционеры ничего не слышали и не видели. В больницу журналиста доставили с диагнозом "разрыв прямой кишки и мочевого пузыря" в состоянии комы. Причем милиция забрала Попова не на улице, а приехала к нему домой по жалобе соседей на громкую музыку.

Из-за общественного возмущения милиционер Алексей Митаев пришел к следователям с повинной. Он объяснил, что издевался над журналистом из-за проблем в личной жизни: Митаев жил на две семьи и не мог наладить отношения с детьми. Коллеги и родственники журналиста сомневались, что Митаев сделал это один, но следствие, несмотря на протест жены Константина Попова, прорабатывало только одну версию. В итоге милиционера посадили на 12 лет, а начальство УВД ушло в отставку. Но даже в этой ситуации милиционеры неофициально считали, что историю используют для травли начальника УВД.

А в 2009 году милиционеры в Туве жестоко избили доставленного в вытрезвитель мужчину. После проведенного работниками вытрезвителя медосмотра сотрудники ППС повели задержанного в одну из палат, при этом по дороге сам задержанный отрицал, что он пьян. Тогда один из сотрудников повалил его на пол и стал бить ногами в живот, а второй удерживал избиваемого за руку. Задержанный получил тяжкий вред здоровью: у него выявили тупую травму живота с двумя разрывами печени и ушибами слепой кишки.

С тех пор прошла реформа МВД, которая должна была улучшить имидж правоохранительных органов и бороться с коррупцией. Но новостей о пытках в отделениях полиции меньше не стало. И если в описанных ранее ситуациях милиционеры все-таки получили реальный срок, то сейчас во многих случаях полицейским удается отделаться условным.

Например, за то, что из двух жителей Бурятии полицейские выбивали признание в краже кедровых орехов, сотрудников приговорили только к условным срокам. Полицейские подкидывали одного из задержанных к потолку, чтобы он упал с высоты на пол. Мужчинам надевали на голову пакет, перекрывая доступ к воздуху, распыляли баллончик, душили руками, водили ершиком для чистки туалета по лицу.

А компенсации за вред здоровью от пыток полицейскими просто мизерные. "Медиазона" сделала подборку "цен" за издевательства. Например, за потерю слуха жителю Чувашии присудили 20 тысяч рублей. А за убийство жителя Петербурга в отделении полиции суд присудил его матери только 150 тысяч.

При таком уровне безнаказанности полицейских нельзя утверждать, что ситуация с советскими вытрезвителями не повторится. Кроме того, наделение полиции новыми полномочиями имеет коррупционные риски. К примеру, взятки за то, чтобы не ехать в вытрезвитель. Представитель "Справедливой России" Валерий Гартунг при обсуждении законопроекта выразил опасение, что "эта система может превратиться в еще один канал по обиранию граждан".

Сейчас в законопроекте написано, что полиция может забирать людей, которые утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Однако если полиция не всегда будет выполнять это правило, человеку будет непросто доказать свою правоту. Российские суды нередко используют в качестве аргумента фразу "нет оснований не доверять сотрудникам полиции", и спорить с этим достаточно сложно.

В противоположность судам, доверие населения к полиции падает. Как сообщает ВЦИОМ, уровень доверия к сотрудникам полиции составил 57 процентов. Это все еще больше половины, но меньше, чем в прошлом году: тогда полиции доверяли 67 процентов опрошенных. При этом у полиции могут появиться новые полномочия, которые позволят доставлять людей против их воли в специальные учреждения.