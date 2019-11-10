При поисках тела предполагаемой жертвы историка в Мойке нашли скелет

В Санкт-Петербурге во время поисков в реке Мойка частей тела предполагаемой жертвы историка и военного реконструктора Олега Соколова водолазы нашли останки другого человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Поисково-спасательную службу Санкт-Петербурга.

Как сообщил источник в следственных органах, в реке обнаружен скелет неизвестного человека. Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела. Уточняется, что дело будет возбуждено не против Соколова, а по факту обнаружения останков.

Предполагается, что в воскресенье поиски останков продолжатся.

Ранее Фонтанка.ру сообщала, что водолазы, кроме скелета, нашли и части тела предполагаемой жертвы Соколова.

Доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, автор нескольких монографий об эпохе Наполеона Бонапарта и один из основателей жанра исторической реконструкции в России Олег Соколов был задержан в субботу по подозрению в убийстве 24-летней женщины - своей бывшей студентки. Утверждается, что он убил и расчленил женщину, а при попытке утопить в реке Мойка её останки упал в реку сам. Его адвокат сообщил, что Соколов оформил явку с повинной. Адвокат утверждает, что преступление было совершено в состоянии аффекта, Соколову будет назначена экспертиза.

Ранее Российское военно-историческое общество (РВИО) удалило со своего сайта информацию об Олеге Соколове, который был указан на сайте как член его научного совета. Страница с упоминанием Соколова доступна в кэше Google. Также на сайте РВИО остались упоминания о публичных лекциях Соколова.​

Советница председателя РВИО министра культуры Владимира Мединского Ирина Казначеева заявила Газете.ру, что Соколов не является членом общества. Она также сказала, что Соколов не входил в последний состав научного совета, однако не стала отрицать, что он мог быть его членом раньше.