На концерте в Новосибирске Максим Галкин высмеял ТВ и Путина

Артист и телеведущий Максим Галкин на концерте в Новосибирске заявил, что на российское телевидение вернулись советские времена "в худшем смысле слова", а Владимиру Путину, который "мысленно Марс завоевывает", "скучно" с россиянами. Видео с его выступлением было размещено на ютьюбе ещё 3 октября, но СМИ обратили на него внимание только сейчас. За прошедшее время его посмотрели около полумиллиона человек, – сообщает сайт Сибирь.Реалии.

"У нас с точки зрения телевидения советские времена вернулись. В худшем смысле слова, потому что нам не дают времени обмозговать. Разжёвывают сразу, говорят – это враги, это нет, вы туда, вы – сюда. Мы сидим, боимся, что нам дадут коленом в челюсть. Но в принципе, я хочу вам сказать, пока что хотя бы на концертах можно говорить, что хочешь", – заявил в выступлении Галкин.

Артист сказал несколько слов в адрес президента России Владимира Путина.

"А Путину уже самому скучно с нами. Понимаете. У нас проблемы, у нас пенсии не те, там не то сделали, тут не то. А он уже другими масштабами мыслит. Он уже Марс мысленно завоевывает. Мы тут ноем "как нам дальше жить", а он нам: "Потерпите, затяните поясок". И мы все затягиваем – кто на поясе, кто на шее", – пошутил Галкин.​