Ведущие Первого канала и "России" ответили Галкину на слова о цензуре

Ведущие, работающие на федеральных каналах, прокомментировали выступление Максима Галкина, заявившего на своём концерте о том, что на российское телевидение вернулись советские времена "в худшем смысле слова", имея в виду цензуру.

Ведущий ток-шоу на телеканале "Россия 1" Владимир Соловьёв в беседе с изданием "Газета.ру" сказал, что не имеет ни малейшего представления, о чём говорит Галкин. "У нас даже близко никаких проявлений цензуры нет – как это и прописано действующим российским законодательством", – заявил Соловьёв.

Его коллега Дмитрий Киселёв также считает, что цензуры на российском телевидении не существует. "У нас вы можете молоть всё что угодно в эфире", – сказал он, предположив, что самого Галкина могут цензурировать на канале "Дождь", где он часто выступает.

Ещё один тележурналист, Артём Шейнин, ведущий программы "Время покажет" на Первом канале, высказался резче, заявив, что Галкин просто "страдает из-за того, что не получил звания народного артиста". Он предположил, что если дать шоумену это звание, то тот "подуспокоится".

Поддержал Галкина только ведущий своей авторской программы на Первом канале Владимир Познер. Он признал, что шоумен прав. "Нет такого канала, где, если говорят о политике, можно говорить всё", – заявил Познер, добавив, что в этом давно уже нет ничего неожиданного и все давно об этом знают.

Он также назвал засилье на телевидении новостей об Украине, о котором также заявил со сцены Галкин, "пропагандой, а не информацией", цель которой – "создать, а затем управлять общественным мнением".

Ранее Максим Галкин, выступая с концертом в Новосибирске, сказал со сцены о том, что его достали новости об Украине, которых на российском телевидении слишком много. "Я же не в Украине живу, – заявил шоумен. – Вы нам про нас расскажите! Такое впечатление, что у нас всё наладилось, осталось только украинцам помочь!"