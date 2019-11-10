Протестующие в Боливии блокировали работу государственных СМИ

В Боливии, где продолжаются протесты против объявленной на выборах победы действующего президента Эво Моралеса, протестующие блокировали работу государственных СМИ.

Сообщается, что в ночь на воскресенье толпы людей взяли в осаду офисы общенациональной радиостанции Radio Patria Nueva и общенационального телеканала Bolivia TV в крупнейшем городе страны Ла-Пасе. СМИ были вынуждены прекратить вещание и передают в эфир только музыку и фильмы.

В МИД Боливии назвали протестующих "группами радикалов", обвинили их в нападении на журналистов и нежелании начать политический диалог, чтобы "вернуть страну к миру, защитить демократию, верховенство права и единство боливийцев". "Нападения оппозиционеров являются очередным свидетельством притеснения прав человека и нарушения принципа свободы прессы", – заявили в ведомстве.

В свою очередь президент Моралес сообщил, что в городе Оруро протестующие подожгли дом его сестры Эстер Моралес.

Протесты в Боливии начались после того, как Высший избирательный суд страны огласил итоги прошедших 20 октября президентских выборов. По данным суда, Эво Моралес, избирающийся президентом уже в четвёртый раз, получил чуть больше 47% голосов, а его главный оппонент, бывший журналист Карлос Меса – 36 с половиной процентов.

Отрыв более чем в 10 процентов позволил объявить Моралеса победителем в первом туре. Меса не признал результатов, заявил о массовых фальсификациях и призвал своих сторонников выйти на улицы, требуя проведения второго тура. В результате в нескольких городах Боливии начались столкновения между протестующими и полицией, жертвами которых стали как минимум три человека.

Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот. Позже он предложил протестующим сесть за стол переговоров.

В субботу Карлос Меса опубликовал видеообращение, в котором отказался от переговоров с действующей властью. "Мне не о чем разговаривать с Моралесом и его правительством", – заявил он, назвав оппонентов мошенниками. Также от переговоров отказался лидер оппозиционного движения "Боливия говорит нет" Оскар Ортис.

Евросоюз потребовал от властей Боливии провести второй тур президентских выборов. Его проведение считают лучшим вариантом для преодоления кризиса и в ООН.

В пятницу представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что "появившиеся в СМИ Боливии" материалы на тему российского вмешательства в выборы "носят абсолютно бездоказательный характер", а их первоисточником стал "один из интернет-ресурсов, зарегистрированный в Прибалтике за счёт средств зарубежных спонсоров, который публикует заказные материалы точечной антироссийской направленности".