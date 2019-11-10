Суд в Польше рассмотрит дело украинца, задержанного по запросу РФ

В городе Люблин в Польше суд в воскресенье, как ожидается, изберёт меру пресечения украинскому активисту Игорю Мазуру, который накануне был задержан на пограничном пропускном пункте по запросу России.

О том, что заседание суда пройдёт уже сегодня, сообщили в аппарате уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Мазур - ветеран войны в Донбассе и один из лидеров националистической организации УНА-УНСО - является его сотрудником.

Украинские дипломаты заявили, что готовы взять Мазура на поруки. Суд может не согласиться с этим и оставить его под стражей на время рассмотрения запроса России об экстрадиции, если он поступит. Пока что Мазур задержан на основании того, что был внесён в базу данных Интерпола.

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска написала в фейсбуке, что Мазур был задержан "исключительно по техническим причинам для соблюдения стандартной процедуры рассмотрения ордера Интерпола", и Польша вряд ли передаст его России. Она также обвинила Россию в использовании международных институтов для преследования своих оппонентов. В подобном же духе высказались и представители МИД Украины, и глава МВД Арсен Аваков. Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что вопрос будет решён "в соответствии с международным правом".

По информации "Интерфакса", Мазура в России обвиняют в участии в войне в Чечне в 1990-е годы на стороне чеченских сепаратистов. По подобному обвинению в России ранее были осуждены два гражданина Украины – Николай Карпюк и Станислав Клых. Они не признали вину. В сентябре нынешнего года они были обменяны в рамках обмена между Россией и Украиной по формуле "35 на 35".