Задержанного в Польше украинского активиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины. Об этом в фейсбуке сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По её словам, суд по избранию меры пресечения отменяется. До окончания разбирательства об экстрадиции Мазура в Россию он будет проживать в генеральном консульстве Украины.

Игорь Мазур – ветеран войны в Донбассе и один из лидеров националистической организации УНА-УНСО. Он был задержан накануне по запросу России на пограничном переходе между Украиной и Польшей. Российские следователи внесли активиста в базу данных Интерпола по подозрению в участии в боевых действиях в Чечне в 1990-е годы на стороне чеченских сепаратистов.

По подобному обвинению в России ранее были осуждены два гражданина Украины – Николай Карпюк и Станислав Клых. Они не признали вину. В сентябре нынешнего года они были обменяны в рамках обмена между Россией и Украиной по формуле "35 на 35".

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска написала в фейсбуке, что Мазур был задержан "исключительно по техническим причинам для соблюдения стандартной процедуры рассмотрения ордера Интерпола", и Польша вряд ли передаст его России. Она также обвинила Россию в использовании международных институтов для преследования своих оппонентов. В подобном же духе высказались и представители МИД Украины, и глава МВД страны Арсен Аваков. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что вопрос будет решён "в соответствии с международным правом".