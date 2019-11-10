Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке. Это произошло после трёх недель протестов оппозиции. В воскресенье уйти в отставку Моралеса призвал и глава вооруженных сил Боливии Уильямс Калиман. После этого глава государства в теле-обращении к народу заявил, что покидает свой пост после 13 лет правления.

При этом ранее Моралес на фоне протестов согласился аннулировать официальные результаты первого тура выборов президента и провести новое голосование. Он также согласился распустить избирательную комиссию и сформировать её заново. Именно такие шаги перед этим рекомендовала предпринять Организация американских государств.

Протесты в Боливии начались после того, как Высший избирательный суд страны огласил итоги прошедших 20 октября президентских выборов. По данным суда, Эво Моралес, избиравшийся президентом уже в четвёртый раз, получил чуть больше 47 процентов голосов, а его главный оппонент, бывший журналист Карлос Меса, – 36 с половиной процентов.

Отрыв более чем в 10 процентов позволил объявить Моралеса победителем в первом туре. Меса не признал результатов, заявил о массовых фальсификациях и призвал своих сторонников выйти на улицы, требуя проведения второго тура. В результате в нескольких городах Боливии начались столкновения между протестующими и полицией, жертвами которых стали как минимум три человека.