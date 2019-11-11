В Боливии оппозиция сообщает об ордере на арест Эво Моралеса

Полиция Боливии объявила в розыск объявившего об отставке с поста президента Эво Моралеса. Об этом написал в твиттере один из лидеров оппозиции Луис Фернандо Камачо.

Полиция и военные ищут Моралеса в провинции Чапара. Президентский самолёт, на котором он покинул столицу страны Ла-Пас уже арестован, сообщил Камачо.

Моралес назвал ордер на своё задержание незаконным. «Преступные группы напали на мой дом. Переворот подрывает верховенство закона»,— написал он в твиттере.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что его страна готова предоставить убежище Моралесу.

Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке накануне. Это произошло в тот же день, когда на фоне массовых протестов он дал обещание провести новые президентские выборы в Боливии.

Вслед за Моралесом свои посты покинули вице-президент Альваро Гарсиа-Линера, председатели обеих палат парламента страны, а также ряд министров, их заместителей и губернаторов. Кроме того, полиция арестовала председателя Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии Марию Эухению Чоке и её заместителя Антонио Костаса. Их подозревают в причастности к нарушениям на президентских выборах 20 октября.

Протесты в Боливии начались после того, как Высший избирательный суд страны огласил итоги президентских выборов. По данным суда, Эво Моралес, избиравшийся президентом уже в четвёртый раз, получил чуть больше 47 процентов голосов, а его главный оппонент, бывший журналист Карлос Меса, – 36 с половиной процентов. Отрыв более чем в 10 процентов позволил объявить Моралеса победителем в первом туре. Меса не признал результатов, заявил о массовых фальсификациях и призвал своих сторонников выйти на улицы, требуя проведения второго тура. В столкновениях с полицией погибли три человека.