Выборы в Испании: первое место социалистов, успех популистов

В Испании досрочные парламентские выборы, которые прошли в воскресенье, вновь не принесли ясного результата - как и предыдущие выборы в апреле.

Социалисты премьер-министра Педро Санчеса, как и полгода назад, заняли первое место, победив в большинстве регионов страны. Но у них, по предварительным данным, только 120 мест из 350 в нижней палате парламента.

Несколько усилились позиции оппонентов социалистов - консервативной Народной партии, у которой 87 мест, и в особенности правопопулистской партии Vox. Она увеличила свое представительство более чем вдвое - с 24 до 52 мест - одержав победу в регионе Мурсия. С успехом её поздравили лидеры правых популистов в других странах - Марин Ле Пен, Маттео Сальвини и другие.

Крайне левая партия Podemos будет иметь 35 мест, это меньше, чем в результате предыдущих выборов. Полностью провалилась либеральная партия "Граждане", её будет представлять лишь 10 депутатов.

Успеха добились сторонники независимости Каталонии, они завоевали большинство мест в испанском парламенте от этого региона. Успешно выступили и региональные партии в Стране Басков и регионе Теруэль. Явка на выборах упала в сравнении с апрелем и не достигла 70 процентов.

Санчес, комментируя итоги выборов, заявил, что попытается сформировать правительство и призвал своих оппонентов "разблокировать политическую ситуацию". По всей вероятности, Санчесу придется договариваться как с крайне левыми, так и с региональными партиями, что может оказаться непростой задачей, учитывая недавние волнения в Каталонии в связи с суровыми приговорами каталонским политикам, участвовавшим в организации непризнанного референдума о независимости региона.