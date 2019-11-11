Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Более сотни писателей, поэтов, переводчиков и журналистов ассоциаций "Свободное слово" выступили в поддержку филолога, профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который был подвергнут резкой критике из-за его высказывания о плачевном состоянии современного русского языка. К обращению также присоединились более 400 литераторов, педагогов, историков, а также бывшие студенты Гусейнова и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ).

Ранее руководство учебного заведения обязало Гусейнова публично извиниться за свой пост в фейсбуке, в котором он назвал русский язык "убогим" и "клоачным". Гусейнов отказался, посчитав не этичным откликаться на подобные требования. Учёный заявил, что писал свой пост как частное лицо.

По словам подписавших обращение, их беспокоят не только "репутационные потери, которые несет сегодня Высшая школа экономики , но и "то обстоятельство, что подобные призывы - покаяться, дезавуировать, а там, глядишь, и отмежеваться - станут повсеместными в современных политических реалиях". "Быть свободными людьми в несвободной стране непросто. Но иного выхода у нас с вами нет", - подчеркивают авторы обращения.

"Завтрашний день перестанет отличаться от позавчерашнего", если флагманы отечественного образования и науки "будут отказывать преподавателям и студентам» в праве на свободные высказывания", - говорится в заявлении.