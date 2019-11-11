Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Более сотни писателей, поэтов, переводчиков и журналистов ассоциаций "Свободное слово" выступили в поддержку филолога, профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который был подвергнут резкой критике из-за его высказывания о плачевном состоянии современного русского языка. К обращению также присоединились более 400 литераторов, педагогов, историков, а также бывшие студенты Гусейнова и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ).
Ранее руководство учебного заведения обязало Гусейнова публично извиниться за свой пост в фейсбуке, в котором он назвал русский язык "убогим" и "клоачным". Гусейнов отказался, посчитав не этичным откликаться на подобные требования. Учёный заявил, что писал свой пост как частное лицо.
По словам подписавших обращение, их беспокоят не только "репутационные потери, которые несет сегодня Высшая школа экономики , но и "то обстоятельство, что подобные призывы - покаяться, дезавуировать, а там, глядишь, и отмежеваться - станут повсеместными в современных политических реалиях". "Быть свободными людьми в несвободной стране непросто. Но иного выхода у нас с вами нет", - подчеркивают авторы обращения.
"Завтрашний день перестанет отличаться от позавчерашнего", если флагманы отечественного образования и науки "будут отказывать преподавателям и студентам» в праве на свободные высказывания", - говорится в заявлении.
- Преподаватель факультета гуманитарных наук, доктор филологических наук Гасан Гусейнов в конце октября опубликовал у себя в фейсбуке пост с фразой: "В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна".
- Высказывание Гусейнова вызвало споры в социальных сетях и СМИ. Его пост был удалён администрацией Facebook за нарушение правил соцсети. Сам профессор позднее пояснил, что говорил об используемом в СМИ, социальных сетях и публицистике языке агрессии и ненависти. Это, по мнению Гасана Гусейнова, "чрезвычайно опасная среда и чрезвычайно опасный инструмент".
- На прошедшей неделе, когда дискуссия о словах Гусейнова в обществе продолжалась, президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета по русскому языку. Последнему, по мнению главы государства, объявляют войну во всём мире, чтобы сократить его пространство. Путин поручил скорректировать действующие в России законы "О государственном языке" и "О языках народов России" и создать "единый корпус словарей и справочников", согласно которым должны использовать язык все государственные структуры. Гасана Гусейнова в своём выступлении Путин не упомянул.
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