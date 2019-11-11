В Краснодаре сотрудники ДПС напали на адвоката

В Краснодаре двое сотрудников дорожно-патрульной службы напали машину адвоката Алёны Миргородской. После этого они выбили стекло, вытащили юриста из автомобиля и заковали её в наручники. Об этом адвокат рассказала "Медиазоне".

По словам Миргородской, полицейские остановили её машину и потребовали показать документы. Когда она немного опустила стекло, сотрудники ДПС выбили окно. В автомобиле полиции закованной в наручники Миргородской стало плохо, и она попросила вызвать скорую, медики приехали через некоторое время. По её словам, у неё остались ссадины от наручников и раны на ногах из-за осколков стекла.

Адвокат Дмитрий Мишин, который приехал к Миргородской, рассказал "Медиазоне", что, по версии полицейских, она отказалась показывать им документы на машину.

И Мишин и другой краснодарский адвокат Михаил Беньяш связывают нападение с работой Миргородской. Она ведёт пару дел "болезненных для полицейских", и писала много жалоб на сотрудников полиции, сказал Беньяш.