Двадцать лет покоя. Владимир Голышев – о поколениях Путина

"Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России" – наверное, самое известное высказывание Петра Столыпина. Между тем слова эти прозвучали не с высокой трибуны, а почти мимоходом, в интервью, как сказали бы сейчас, региональному СМИ, газете "Волга". Ровно 110 лет назад. Два года спустя Столыпина убили. Через три года началась мировая война. А ещё через три "нынешней России" не стало.

Путин не стал ждать милости от природы и "20 лет покоя" обеспечил себе сам. В отличие от Столыпина, ему не пришлось ставить "государственную необходимость выше права", Путин заставил право служить государственной необходимости. Когда сегодня люди, называющие себя юристами, возмущаются "беззаконием", они расписываются в своей профнепригодности: нынешней российской власти нет нужды нарушать законы, потому что она их переписала под себя. Тюремный срок за одиночный пикет или глупый твит – не произвол, а торжество правосудия. В советское время была популярна табличка "Уважайте труд уборщиц!". Путин уважает труд жрецов Фемиды. Им не приходится пачкать руки, ведь всю грязную работу сделали законодатели.

"Двадцать лет покоя", действительно, изменили Россию до неузнаваемости. Наш разум возмущенный кипятится и ошибочно принимает за перемены "меры по обеспечению покоя". Подлинный федерализм, строгое соблюдение принципа разделения властей, честные состязательные выборы и прочие заповеди из "демократического катехизиса" всем хороши, кроме одного – их соблюдение нарушает покой, о котором мечтал Столыпин. Путин же – не мечтатель, а практик. Физик, а не лирик.

Стало редкостью хамство на дорогах и в общественных местах

Положа руку на сердце, придётся признать: священные коровы, которых он пустил под нож, не давали молока – только жрали и гадили. Чем отличались "региональные бароны" ельцинской поры от нынешних путинских "телохранителей"? Аппетитом и безнаказанностью. Парламентская оппозиция в 1990-е охотно шла навстречу "антинародному правительству" за наличный и безналичный расчёт. А состязательность выборов измерялась ёмкостью коробок из-под ксероксов.

"Был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком". Потому оплакивают его немногие, а большинству путинский минимализм пришелся по вкусу. Даже сегодня, затягивая пояса, россияне костерят Путина за что угодно, но не за "двадцать лет покоя", которые он обеспечил. В конечном счёте, это его единственное реальное достижение. Остальное сделали нефтедоллары.

Можно долго перечислять очевидные и бесспорные минусы путинского правления. Его неподражаемый стиль смешит и раздражает одновременно. Но если вывести самого Путина за скобки и оглянуться по сторонам, с удивлением обнаруживаешь, что Столыпин был прав – Россию трудно узнать. И дело не в "корпусах", которые понастроил наш "товарищ Дынин". Изменились люди. Те, кому возраст позволяет сравнивать, согласятся, что современный россиянин выгодно отличается от россиянина 90-х. А уж "поколение Путина" – те, кто родились после миллениума, – вообще инопланетяне! Люди выросли интеллектуально и нравственно, расширили кругозор и пристрастились к волонтёрству. Стало редкостью хамство на дорогах и в общественных местах.

Скептики, для которых отдельные негативные эпизоды заслоняют общую картину, конечно, будут с этим спорить. Но для них есть сухие цифры статистики, которые описывают качественные изменения социальной ткани. Некоторые из них поражают воображение. Например, данные Всемирной организации здравоохранения по потреблению алкоголя в России. С 2003 года оно снизилось на 43%. Сейчас этот показатель у нас ниже среднеевропейского. Или продолжительность жизни. В 2019 году она перевалила за 73 года. Двадцать лет назад этот показатель находился на уровне 65 лет.



Понятное дело, путинские чиновники приписывают эти перемены "неустанной заботе партии и правительства". А с неба на них смотрит Пётр Аркадьевич Столыпин и прячет улыбку в усы.

Владимир Голышев – публицист и драматург

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