Президент Боливии Моралес ушел в отставку. Как с этим связан Кремль?

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье, 10 ноября, объявил об уходе в отставку на фоне массовых протестов. Такое развитие событий стало неожиданностью, так как несколькими часами раньше он заявил о готовности провести новые президентские выборы. "Я ухожу ради мира и предотвращения большего насилия в отношении тех, кто поддерживает меня, моей команды, моей семьи", — сказал Моралес.

Оппозиционер Карлос Меса приветствовал решение президента: "Я никогда не забуду этот уникальный день. Конец тирании". На решение президента повлияла позиция армии. "Мы призываем президента отказаться от своего президентского мандата, чтобы позволить восстановить мир и сохранить стабильность на благо нашей Боливии", — заявил в воскресенье генерал Уильямс Калиман, командующий вооруженными силами страны. По неподтвержденным сообщениям, Моралес покинул страну и может попросить убежища в Аргентине. Один из лидеров оппозиции Боливии Луис Фернандо Камачо заявил, что у полиции есть ордер на арест Моралеса. Последний назвал ордер незаконным, добавив, что на его дом напали.

Хроники протеста

Начиная с 20 октября, когда прошли выборы президента, в Боливии продолжались многотысячные акции протеста. Их участники оспаривали результаты голосования. Основными соперниками были Эво Моралес, баллотировавшийся на свой четвертый срок, и правый политик, лидер партии "Гражданское сообщество" Карлос Меса, возглавлявший страну с 2003 по 2005 годы.

25 октября Высший избирательный суд объявил о победе главы государства с результатом 47,07 процентов голосов, у Месы, по официальным данным, было 36,51% процент По данным параллельных подсчетов голосов, в том числе экзитполлов, должен был пройти второй тур — по этим данным Моралес набрал 43,9 процентов, а Меса — 39,4 процентов. Подозрения в манипуляциях в пользу Моралеса усилились после того, как электронный подсчет голосов Верховного избирательного суда остановился на отметке в 84 процентов обработанных голосов и соперники шли вровень, снова система заработала в понедельник, 21 октября, и отрыв президента от соперника увеличился до 10 процентов.

Эво Моралес

Эво Моралесу 60 лет, он первый представитель коренного населения (аймара) на посту главы государства. Моралес родился в бедной крестьянской семье, не имеет законченного среднего образования, был фермером, выращивал коку. В 1995 году создал левую партию "Движение к социализму", в 2005 году стал президентом. Его экономический курс, направленный на снижение зависимости от международных финансовых институтов, известен как "Эвономика".

Лидер профсоюза производителей коки и партии "Движение к социализму" Эво Моралес победил в первом туре президентских выборов и впервые возглавил Боливию в 2006 году. А в 2009 году в Боливии прошел референдум и жители страны одобрили новую конституцию — она ограничила пребывание президента у власти двумя сроками (при этом первый срок Моралеса новая конституция "обнулила").

В 2016 году после неудачного для себя референдума о третьем президентском сроке, Моралес пообещал, что не будет баллотироваться в 2019 году. Однако в 2017 году Конституционный суд страны, который состоял из сторонников Моралеса, помог ему обойти итоги референдума: суд объявил, что лимит в виде двух президентских сроков ограничивает права человека и право боливийского народа на выбор.

Реакция

Центральную роль в поиске выхода из кризиса сыграла Организация американских государств. В воскресенье организация выпустила заявление, в котором рекомендовала аннулировать результат выборов 20 октября, так как были установлены серьезные нарушения в ходе голосования и подсчете голосов.

Переворотом назвали произошедшее в воскресенье власти Кубы и Венесуэлы — главные союзники Боливии. В МИД Мексики заявили, что готовы предоставить Моралесу убежище на территории посольства страны в Ла-Пасе, где уже находятся 20 боливийских чиновников и депутатов.

В Москве выразили "тревогу и глубокую озабоченность" событиями, из-за которых Эво Моралес покинул свой пост. МИД заявил, что власти Боливии были готовы к диалогу к оппозицией, однако та "развязала" волну насилия. Действия оппозиции МИД оценил как "срежиссированный госпереворот".

Боливия при Моралесе поддерживала дружественные отношения с Москвой. Представитель Боливии в Совете безопасности ООН неизменно поддерживал российскую позицию, в том числе по вопросам Сирии и Украины.

Моралес и президент России Владимир Путин не раз встречались, последний раз в Москве 11 июня этого года. В страну инвестировал ряд российских компаний. По данным издания "Проект", в Боливии работали российские политтехнологи, помогавшие в прошедшей президентской компании Моралесу. Утверждается, что они имели отношение к госкорпорации "Росатом", которую ранее возглавлял нынешний куратор внутренней политики в администрации Путина Сергей Кириенко.

Падение Моралеса вызвало бурную реакцию в российских социальных сетях, некоторые представители оппозиции провели параллели между ситуацией в Боливии и России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Моралес не просил убежища в России, и вообще никаких контактов между Кремлём и экс-президентом Боливии в последнее время не было.