Минфин предложил отменить уголовную ответственность по "валютным статьям"

Министерство финансов России предложило отменить две уголовные статьи, связанные с нарушениями валютного контроля. Как пишут "Ведомости", это статьи Уголовного кодекса о невозврате валютной выручки и переводе средств нерезидентам с использованием подложных документов.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, нарушения, предусмотренные этими статьями кодекса, — лишь способ совершения других преступлений, в первую очередь отмывания преступных доходов. Невозврат валютной выручки ведомство предлагает включить как квалифицирующий признак в другие статьи УК — например, о легализации преступных доходов. А статью о невозврате валютной выручки Минфин предлагает отменить.

Первоначально валютные ограничения вводились для защиты платежного баланса, однако сейчас баланс давно стабилен и валютный контроль остается лишь барьером для экспортеров и импортеров, сказал "Ведомостям" директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель. Теперь ограничения мешают достичь целей правительства по стимулированию экспорта.

Отменить уголовную ответственность за невозврат валютной выручки еще в апреле указал премьер Дмитрий Медведев. Но против поправок в УК выступают правоохранительные органы и Банк России. В сентябре представитель ЦБ говорила, что регулятор будет готов обсуждать законопроект только после анализа его последствий. В правительстве поправки в УК пока не обсуждали, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Летом 2019 года статья о переводе средств нерезидентам легла в основу одного из самых громких уголовных дел этого года — против основателя компании "Рольф" Сергея Петрова.