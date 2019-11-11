Осуждённого на 5 лет блогера Синицу увезли в неизвестном направлении

Блогера Владислава Синицу, осуждённого на пять лет лишения свободы за пост о "детях защитников правопорядка ", этапировали в неизвестном направлении, не уведомив об этом его родных, сообщил адвокат Синицы Денис Тихонов.

Синица находился в московском следственном изоляторе "Матросская тишина". Ещё 8 ноября его вывезли из СИЗО, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Тихонов предполагает, что Синицу этапировали в колонию, где он будет отбывать наказание. Однако о том, в какую именно, руководство изолятора не уведомило ни родственников осуждённого, ни его законного представителя. Адвокат Тихонов отметил, что это является нарушением Уголовно-исполнительного кодекса. По факту нарушения он написал жалобу.