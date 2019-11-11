Осуждённого на 5 лет блогера Синицу увезли в неизвестном направлении

Блогера Владислава Синицу, осуждённого на пять лет лишения свободы за пост о "детях защитников правопорядка ", этапировали в неизвестном направлении, не уведомив об этом его родных, сообщил адвокат Синицы Денис Тихонов.
Синица находился в московском следственном изоляторе "Матросская тишина". Ещё 8 ноября его вывезли из СИЗО, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Тихонов предполагает, что Синицу этапировали в колонию, где он будет отбывать наказание. Однако о том, в какую именно, руководство изолятора не уведомило ни родственников осуждённого, ни его законного представителя. Адвокат Тихонов отметил, что это является нарушением Уголовно-исполнительного кодекса. По факту нарушения он написал жалобу.
- Блогер Владислав Синица, известный под псевдонимом Макс Стеклов, был задержан 3 августа по обвинению в "разжигании ненависти в отношении сотрудников правоохранительных органов". По версии следствия, после одной из протестных акций в Москве он написал твит, в котором призвал к расправе над детьми служащих в Росгвардии. Защита настаивала на том, что Синица всего лишь ответил на вопрос одного из пользователей и никого ни к чему не призывал, а всего лишь написал о том, как бывает.
- 3 сентября Пресненский районный суд признал Синицу виновным и приговорил к пяти годам колонии общего режима. 4 октября Мосгорсуд оставил это решение в силе.
- Правозащитники считают приговор Синице несправедливым. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал его "несоразмерным", отметив, что твит заслуживает "порицания, а не сурового тюремного срока".
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