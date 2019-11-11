Доцент СПбГУ, обвиняемый в убийстве аспирантки, арестован на два месяца

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на два месяца доцента Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки вуза и его сожительницы Анастасии Ещенко.
На заседании Соколов признал вину и сам просил арестовать его, мотивировав это тем, что после случившегося не может находиться на свободе. Защита выступала с ходатайством о заключении обвиняемого под домашний арест.
При этом Соколов заявил, что во время ссоры, в ходе которой он застрелил Ещенко, а затем расчленил её тело, она угрожала ему ножом. По словам доцента, конфликт произошёл из-за негативного отношения сожительницы к его детям от предыдущего брака. Соколов добавил, что никогда не видел "такого потока агрессии" от женщины и поэтому потерял над собой контроль. Отмечается, что во время заседания с обвиняемым случилась истерика.
- Резонансное убийство аспирантки СПбГУ, 24-летней Анастасии Ещенко, произошло 7 ноября в квартире преподавателя и доцента вуза Олега Соколова. Убийцу задержали утром 9 ноября, обнаружив его в реке Мойке с рюкзаком, в котором находились отрубленные женские руки и травматический пистолет. По версии следствия, Соколов пытался утопить рюкзак, но при этом сам упал в воду. Позже его увезли в больницу с переохлаждением. Во время обыска в его доме были найдены другие части тела убитой. Отмечается, что труп Анастасии Ещенко пролежал в квартире Соколова почти двое суток, за это время он даже успел принять гостей.
- В 2008 году на Олега Соколова жаловалась в полицию другая студентка, имевшая с ним близкие отношения. Она обвинила его в домашнем насилии. Никаких последствий для Соколова это заявление не вызвало.
- В марте 2018 года в Сети появилось видео, на котором на лекции Соколова по его знаку избивают двух студентов, задавших лектору вопрос о Евгении Понасенкове, историке и телеведущем, обвинившем Соколова в плагиате. Недавно Соколов проиграл суд Понасенкову.
- Один из бывших студентов Соколова заявил в фейсбуке, что доцент уже в 2018 году "подавал признаки нетерпимости и невменяемости".
- 63-летнего Олега Соколова называют одним из основателей движения исторической реконструкции в России. Он возглавлял общероссийское Военно-историческое движение, проводящее реконструкции военных сражений периода наполеоновских войн. Соколов является кавалером французского ордена Почётного легиона.
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