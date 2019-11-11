Доцент СПбГУ, обвиняемый в убийстве аспирантки, арестован на два месяца

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на два месяца доцента Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки вуза и его сожительницы Анастасии Ещенко.

На заседании Соколов признал вину и сам просил арестовать его, мотивировав это тем, что после случившегося не может находиться на свободе. Защита выступала с ходатайством о заключении обвиняемого под домашний арест.

При этом Соколов заявил, что во время ссоры, в ходе которой он застрелил Ещенко, а затем расчленил её тело, она угрожала ему ножом. По словам доцента, конфликт произошёл из-за негативного отношения сожительницы к его детям от предыдущего брака. Соколов добавил, что никогда не видел "такого потока агрессии" от женщины и поэтому потерял над собой контроль. Отмечается, что во время заседания с обвиняемым случилась истерика.