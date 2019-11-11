Семерым обвиняемым по делу "Нового величия" продлены аресты

Люблинский районный суд Москвы продлил на три месяца аресты обвиняемым по делу так называемого экстремистского сообщества "Новое величие". Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Пётр Карамзин и Вячеслав Крюков остаются в СИЗО, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин – под домашним арестом.

Прокуратура настаивала на продлении арестов, так как в случае изменения мер пресечения обвиняемые, по мнению следствия, могут скрыться или оказать давление на свидетелей.

В деле "Нового величия" десять обвиняемых, в основном подростков. Их задержали в марте 2018 года, сейчас над восьмерыми из них идёт суд.

По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию с целью свержения власти в России. Защита обвиняемых указывает, что они стали жертвами провокатора спецслужб, который фактически создал организацию, финансировал её и написал ей устав, после чего сдал подростков ФСБ.