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Семерым обвиняемым по делу "Нового величия" продлены аресты

Обвиняемые по делу "Нового величия" в суде. Слева направо: Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Пётр Карамзин

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Люблинский районный суд Москвы продлил на три месяца аресты обвиняемым по делу так называемого экстремистского сообщества "Новое величие". Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Пётр Карамзин и Вячеслав Крюков остаются в СИЗО, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин – под домашним арестом.

Прокуратура настаивала на продлении арестов, так как в случае изменения мер пресечения обвиняемые, по мнению следствия, могут скрыться или оказать давление на свидетелей.

В деле "Нового величия" десять обвиняемых, в основном подростков. Их задержали в марте 2018 года, сейчас над восьмерыми из них идёт суд.

По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию с целью свержения власти в России. Защита обвиняемых указывает, что они стали жертвами провокатора спецслужб, который фактически создал организацию, финансировал её и написал ей устав, после чего сдал подростков ФСБ.

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